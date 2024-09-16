Бестемьянова об отстранении российских фигуристов: «Наши готовы будут выступать, главное, чтобы допустили. Это было бы чудом»
Бестемьянова назвала чудом возможный допуск наших фигуристов к мировым стартам.
«Конечно, все ждут решения по допуску. И все хотели бы, чтобы российских спортсменов допустили. Важно было бы выступить на чемпионате мира, чтобы не один представитель был.
Наши готовы будут выступать, главное, чтобы допустили. Это было бы чудом», – рассказала Наталья Бестемьянова.
Заседание совета ISU состоится 27–29 сентября в Лозанне (Швейцария).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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