Бестемьянова об отстранении российских фигуристов: «Наши готовы будут выступать, главное, чтобы допустили. Это было бы чудом»

Бестемьянова назвала чудом возможный допуск наших фигуристов к мировым стартам.

«Конечно, все ждут решения по допуску. И все хотели бы, чтобы российских спортсменов допустили. Важно было бы выступить на чемпионате мира, чтобы не один представитель был.

Наши готовы будут выступать, главное, чтобы допустили. Это было бы чудом», – рассказала Наталья Бестемьянова .

Заседание совета ISU состоится 27–29 сентября в Лозанне (Швейцария).