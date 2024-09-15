Наталья Бестемьянова: «Трусова – герой и молодец. Не берусь оценивать, как много ей еще добирать до идеальной формы, но она будет прибавлять»
Бестемьянова назвала Трусову героем после выступления на контрольных прокатах.
«Все программы понравились, девушки очень хорошо себя показали. Но Аделия Петросян для меня вне конкуренции, хотя и не все у нее получилось. Маленькая, хрупкая девочка, которая делает такие вещи. А так, все программы получились творческими.
[Александра] Трусова? Тут нечего говорить, она – герой и молодец. Не берусь оценивать, как много ей еще добирать до идеальной формы, но она будет прибавлять. Могу только пожелать ей удачи», – сказала Наталья Бестемьянова.
Трусова с манифестом о предательстве: читала стихи, зашла на четверной, но выдохлась
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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