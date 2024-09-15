Наталья Бестемьянова: «Короткая программа Кондратюка – шедевр, в произвольной интересный выбор музыки. Он просто молодец, восстал из пепла»

Наталья Бестемьянова назвала новую короткую программу Кондратюка шедевром.

– Мне очень понравилась его короткая программа. Просто шедевр. Произвольная – интересный выбор музыки. Марк в прекрасной форме, он столько всего напрыгал, просто молодец, восстал из пепла.

– Какое в целом впечатление оставили эти контрольные прокаты?

– Главное впечатление, что люди так заряжены творчески, так много интересных программ, идей. Очень рада за Степанову с Букиным, потрясающая программа поставлена, и вчера они были очень хороши.

У всех девочек роскошные программы, у всех! И девочки, и мальчики много срывали, но в начале сезона есть право на ошибку.

Я очень рада, что приехала в Питер. Сама себе удивилась, что сорвалась и поехала, но очень довольна тем, что все это увидела. Здорово, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады