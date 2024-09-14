Наталья Бестемьянова: «Было видно, что все девушки не в форме. Но Аделия Петросян выглядела увереннее всех»

Наталья Бестемьянова отметила Аделию Петросян на контрольных прокатах сборной.

Сегодня фигуристки представили на прокатах в Санкт-Петербурге короткие программы.

«Аделия Петросян сейчас выглядит сильнее всех! Что касается Саши Трусовой, то у нее очень красивая программа, но у всех фигуристок сегодня возникли проблемы с каскадом.

Было видно, что все девушки не в форме — только Фролова сделала каскад, но она его сделала в первой половине, поэтому ей было легче.

Чистых прокатов я не увидела, но Аделия Петросян выглядела увереннее всех!» — сказала Бестемьянова.