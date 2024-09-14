Наталья Бестемьянова: «Было видно, что все девушки не в форме. Но Аделия Петросян выглядела увереннее всех»
Наталья Бестемьянова отметила Аделию Петросян на контрольных прокатах сборной.
Сегодня фигуристки представили на прокатах в Санкт-Петербурге короткие программы.
«Аделия Петросян сейчас выглядит сильнее всех! Что касается Саши Трусовой, то у нее очень красивая программа, но у всех фигуристок сегодня возникли проблемы с каскадом.
Было видно, что все девушки не в форме — только Фролова сделала каскад, но она его сделала в первой половине, поэтому ей было легче.
Чистых прокатов я не увидела, но Аделия Петросян выглядела увереннее всех!» — сказала Бестемьянова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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