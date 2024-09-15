Александра Бойкова: «В образе нашей программы я – Ева, Козловский – змей-искуситель. Эту идею предложил Глейхенгауз»
Бойкова и Козловский рассказали, что предстают в образах Евы и змея-искусителя.
Фигуристы показали новую произвольную программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
«В образе нашей программы я – Ева, Дима – змей-искуситель. Эту идею предложил Даниил Маркович Глейхенгауз», – сказала Александра Бойкова.
«Играем на контрасте, Саша чистая и светлая, я более таинственный. Не сказал бы, что мы хорошо готовы.
Мы подсобрались, это заметно по второй части, в первой получилось пролететь все элементы. Планируем выступить на этапах гран‑при в Казани и Петербурге», – добавил Дмитрий Козловский.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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