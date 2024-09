У Трусовой – «Нас бьют, мы летаем», у Петросян – танго, у Акатьевой – «Адмирал»: вся музыка к произвольным программам у женщин

Стала известна музыка к произвольным программам фигуристок сборной России.

Алина Горбачева – OST «Джеймс Бонд»: Writing’s on the Wall от Writings on the Wall, The World Is Not Enough от Garbage

Анна Фролова – Macavity от Taylor Swift, Cats: Memory (Movie Trailer Version) от Geek Music

Аделия Петросян – Nocturne No. 1 in D Minor от Jon Batiste, Yo soy Maria от Milva

Ксения Синицына – Shine On You Crazy Diamond от Pink Floyd

Софья Акатьева – OST «Адмиралъ»

Вероника Яметова – Balder, Gefion (feat. Christian Reindl & Lucie Paradis) от Power-Haus

Софья Муравьева – Swan Lake от Universal Production Music, Swan Lake Theme от David Garrett

Александра Игнатова (Трусова) – «Нас бьют – мы летаем» от Наргиз, Balder (feat. Christian Reindl & Lucie Paradis) от Power-Haus

Дарья Садкова – Je t’aime от Lara Fabian

