Елизавета Туктамышева: «Видно, что Трусова готовилась к прокатам, она в неплохой форме»

Елизавета Туктамышева оценила подготовку Трусовой к контрольным прокатам.

«Мне очень понравилась Ксения Синицына с ее прекрасными руками, прекрасной хореографией, музыкой, костюм мне тоже показался абсолютно в тему.

Аня Фролова – женственная, красивая, программа под французский вокал, мне постановка зашла.

Обновленная Алина Горбачева с уверенным взглядом и уверенным катанием. Мне показалось, что она преобразилась.

Bésame Mucho Саши Трусовой. Видно, что Саша готовилась к прокатам, что она в неплохой форме. Уверена, что с этим каскадом все будет прекрасно.

И вообще, что сегодня было с каскадами у девушек? Я не понимаю, как будто прокляли каскады три-три, только Аня Фролова справилась. Казалось бы, последний прокат, чистый, но она падает с дорожки. Я подумала: да что сегодня такое, что-то явно пошло не так.

Но, слава богу, все это произошло на контрольных прокатах. Здесь главное показать, что в целом все ок, форма – ок, и показать программы, уровни вращений и дорожек. Услышать важные комментарии, сделать выводы. Чтобы на соревнованиях мелкие детали были учтены и исправлены. Главное, чтобы сейчас не было травм», – сказала Туктамышева .

Ну как там возвращение Трусовой? 5 наблюдений