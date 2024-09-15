  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Елизавета Туктамышева: «Видно, что Трусова готовилась к прокатам, она в неплохой форме»

Елизавета Туктамышева оценила подготовку Трусовой к контрольным прокатам.

«Мне очень понравилась Ксения Синицына с ее прекрасными руками, прекрасной хореографией, музыкой, костюм мне тоже показался абсолютно в тему.

Аня Фролова – женственная, красивая, программа под французский вокал, мне постановка зашла.

Обновленная Алина Горбачева с уверенным взглядом и уверенным катанием. Мне показалось, что она преобразилась.

Bésame Mucho Саши Трусовой. Видно, что Саша готовилась к прокатам, что она в неплохой форме. Уверена, что с этим каскадом все будет прекрасно.

И вообще, что сегодня было с каскадами у девушек? Я не понимаю, как будто прокляли каскады три-три, только Аня Фролова справилась. Казалось бы, последний прокат, чистый, но она падает с дорожки. Я подумала: да что сегодня такое, что-то явно пошло не так.

Но, слава богу, все это произошло на контрольных прокатах. Здесь главное показать, что в целом все ок, форма – ок, и показать программы, уровни вращений и дорожек. Услышать важные комментарии, сделать выводы. Чтобы на соревнованиях мелкие детали были учтены и исправлены. Главное, чтобы сейчас не было травм», – сказала Туктамышева.

Ну как там возвращение Трусовой? 5 наблюдений

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Елизаветы Туктамышевой
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
logoКсения Синицына
Анна Фролова
Алина Горбачева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына покажут произвольные программы
45сегодня, 06:05
Кто из девушек впечатлил на прокатах больше всех? Нет, не Трусова или Петросян
14сегодня, 04:25
У Трусовой – Bésame Mucho, у Петросян – «Интерлюдия» Эрики Лундмоен, у Муравьевой – «Лебединое озеро»: вся музыка к коротким программам у женщин
2вчера, 12:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алена Косторная: «Мы готовы кататься до того момента, пока позволяет наше здоровье, и мы сделаем для этого все»
17 минут назад
Елизавета Туктамышева: «Не пойму, чья «Дюна» понравилась больше. У Семененко она более динамичная, у Гуменника есть классные фишки»
838 минут назад
Вайцеховская о ритм-танцах сборной России: «Вышло не столько зажигательно, сколько сумбурно и однообразно»
256 минут назад
Валиева восстановила тройные флип и риттбергер
33сегодня, 06:23Видео
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына покажут произвольные программы
45сегодня, 06:05
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
5сегодня, 02:15
Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы
3сегодня, 06:00
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
6сегодня, 06:00
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сато, Эгадзе, Миура, Александр Селевко выступят с произвольными программами
сегодня, 06:00
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Несет и Маркелов, Морозов и Чен, Сусис и Фирус выступят с произвольными танцами
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 16:10
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
2вчера, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
вчера, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
6вчера, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
вчера, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
311 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50