Леонтьева о ритм-танце: «У нас Элвис Пресли – Горелкин очень на него похож. Будем доказывать, что это лучшая постановка под Пресли в сезоне»

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали об эмоциях от контрольных прокатов.

– Как ощущения после проката? Жарко на льду?

Леонтьева: На льду очень жарко, публика крутая, атмосфера невероятная, мы очень рады, что сезон начался.

Горелкин: Безудержные эмоции, мы получили сейчас такое наслаждение, такой кайф от музыки, программы, от друг друга, от болельщиков, от атмосферы, которая здесь. Очень-очень соскучились.

– Можете немного рассказать про ваш ритм-танец? Как подбирали музыку?

Леонтьева: Музыку подобрать было несложно — этим занимались тренеры. Они поставили нам музыку, нам очень понравилось.

У нас Элвис Пресли – Даня очень на него похож. Будем доказывать, наверное, что это лучшая постановка под Элвиса Пресли в сезоне.

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