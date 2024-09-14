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  • Леонтьева о ритм-танце: «У нас Элвис Пресли – Горелкин очень на него похож. Будем доказывать, что это лучшая постановка под Пресли в сезоне»
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Леонтьева о ритм-танце: «У нас Элвис Пресли – Горелкин очень на него похож. Будем доказывать, что это лучшая постановка под Пресли в сезоне»

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали об эмоциях от контрольных прокатов.

– Как ощущения после проката? Жарко на льду?

Леонтьева: На льду очень жарко, публика крутая, атмосфера невероятная, мы очень рады, что сезон начался.

Горелкин: Безудержные эмоции, мы получили сейчас такое наслаждение, такой кайф от музыки, программы, от друг друга, от болельщиков, от атмосферы, которая здесь. Очень-очень соскучились.

– Можете немного рассказать про ваш ритм-танец? Как подбирали музыку?

Леонтьева: Музыку подобрать было несложно — этим занимались тренеры. Они поставили нам музыку, нам очень понравилось.

У нас Элвис Пресли – Даня очень на него похож. Будем доказывать, наверное, что это лучшая постановка под Элвиса Пресли в сезоне. 

У Степановой и Букина – The Beatles, у Щербаковой и Гончарова – «Песняры»: вся музыка к ритм-танцам танцевальных дуэтов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
танцы на льду
logoконтрольные прокаты
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
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