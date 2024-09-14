Леонтьева о ритм-танце: «У нас Элвис Пресли – Горелкин очень на него похож. Будем доказывать, что это лучшая постановка под Пресли в сезоне»
– Как ощущения после проката? Жарко на льду?
Леонтьева: На льду очень жарко, публика крутая, атмосфера невероятная, мы очень рады, что сезон начался.
Горелкин: Безудержные эмоции, мы получили сейчас такое наслаждение, такой кайф от музыки, программы, от друг друга, от болельщиков, от атмосферы, которая здесь. Очень-очень соскучились.
– Можете немного рассказать про ваш ритм-танец? Как подбирали музыку?
Леонтьева: Музыку подобрать было несложно — этим занимались тренеры. Они поставили нам музыку, нам очень понравилось.
У нас Элвис Пресли – Даня очень на него похож. Будем доказывать, наверное, что это лучшая постановка под Элвиса Пресли в сезоне.
У Степановой и Букина – The Beatles, у Щербаковой и Гончарова – «Песняры»: вся музыка к ритм-танцам танцевальных дуэтов
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий