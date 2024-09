У Степановой и Букина – The Beatles, у Щербаковой и Гончарова – «Песняры»: вся музыка к ритм-танцам танцевальных дуэтов

Известна музыка для ритм-танцев российских танцевальных дуэтов в новом сезоне.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов – Trouble (саундтрек к фильму «Элвис») от Остина Батлера, Tutti Frutti от Les Greene.

Софья Тютюнина и Матвей Грачев – Tempo De Violência от Cartel MC’s, Fever от Элвиса Пресли, You Never Can Tell от Чака Берри.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин – Blue Suede Shoes, You’re the Boss от Элвиса Пресли, Long Tall Sally от Cagey Strings.

Анна Щербакова и Егор Гончаров – «Косил Ясь конюшину» от «Песняров».

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано – I Got You (I Feel Good) от Джеймса Брауна, Play That Funky Music от Wild Cherry.

Александра Степанова и Иван Букин – Oh! Darling, Can’t Buy Me Love от The Beatles.

Ирина Хавронина и Девид Нарижный – Get Up (I Fell Like Being a) Sex Machine от Джеймса Брауна, Do You Love Me от The Contours.

Анна Коломенская и Артем Фролов – California Dreamin’ от The Mamas & The Papas, Twenty Five Miles от Эдвина Старра.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – саундтрек к фильму «Остин Пауэрс», You Showed Me от The Lightning Seeds.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко – Born to Be Alive (Mix 79) от Патрика Эрнандеса, Get Up and Boogie (Alternative Disco Mix) от Silver Convention, Soft Emotion от Azoto.

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов – Fever от Элвиса Пресли, Long Tall Sally от Cagey Strings.