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Гуменник об одинаковой программе с Семененко: «Видимо, музыка характеризует нас и связывает. Мы не сговаривались, так случайно вышло»

Гуменник и Семененко высказались об одинаковой музыке в коротких программах.

Фигуристы выступают под саундтрек к фильму «Дюна».

– Как вы так решили устроить такую интригу и поставить себе программы под одинаковую музыку?

Евгений Семененко: Видно, судьба еще с чемпионата России в Красноярске нас преследует (когда набрали одинаковое количество баллов и Семененко выиграл по произвольной – Спортс). Вот такое дальнейшее противостояние можем наблюдать в настоящее время. Посмотрим, что выйдет в этом сезоне.

Петр Гуменник: Видимо, музыка характеризует нас и связывает. Мы не сговаривались, так случайно вышло.

– Кто первый узнал, что у другого такая же программа?

Семененко: Я обычно не озвучиваю программу. Если это делаю, то уже непосредственно перед прокатами. Ставили мы давно, у нас традиция, что программы мы ставим рано. Думаю, все вышло случайным образом. Мне кажется, это приятное совпадение.

– Петя, кому принадлежала идея?

– Предложил Даниил Маркович, я не мог отказаться – она и правда хороша. Я «Дюну» и смотрел – первый фильм, и читал. До второго фильма только не дошел.

– А ты, Женя?

– Первую часть посмотрел в кинотеатре, а вторую недавно. Мне вторая понравилась больше. Книгу пока не читал.

У Семененко и Гуменника – «Дюна», у Кондратюка – Skrillex, у Алиева – «Синяя вечность»: вся музыка к коротким программам у мужчин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: эфир Первого канала
logoсборная России
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoЕвгений Семененко
logoконтрольные прокаты
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