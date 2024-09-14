Гуменник об одинаковой программе с Семененко: «Видимо, музыка характеризует нас и связывает. Мы не сговаривались, так случайно вышло»
Фигуристы выступают под саундтрек к фильму «Дюна».
– Как вы так решили устроить такую интригу и поставить себе программы под одинаковую музыку?
Евгений Семененко: Видно, судьба еще с чемпионата России в Красноярске нас преследует (когда набрали одинаковое количество баллов и Семененко выиграл по произвольной – Спортс). Вот такое дальнейшее противостояние можем наблюдать в настоящее время. Посмотрим, что выйдет в этом сезоне.
Петр Гуменник: Видимо, музыка характеризует нас и связывает. Мы не сговаривались, так случайно вышло.
– Кто первый узнал, что у другого такая же программа?
Семененко: Я обычно не озвучиваю программу. Если это делаю, то уже непосредственно перед прокатами. Ставили мы давно, у нас традиция, что программы мы ставим рано. Думаю, все вышло случайным образом. Мне кажется, это приятное совпадение.
– Петя, кому принадлежала идея?
– Предложил Даниил Маркович, я не мог отказаться – она и правда хороша. Я «Дюну» и смотрел – первый фильм, и читал. До второго фильма только не дошел.
– А ты, Женя?
– Первую часть посмотрел в кинотеатре, а вторую недавно. Мне вторая понравилась больше. Книгу пока не читал.
У Семененко и Гуменника – «Дюна», у Кондратюка – Skrillex, у Алиева – «Синяя вечность»: вся музыка к коротким программам у мужчин
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