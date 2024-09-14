Евгений Семененко: «Было ожидаемо, что спортсмены будут брать музыку из «Дюны». В этом нет ничего отрицательного»

Евгений Семененко оценил выступление в короткой программе на контрольных прокатах.

– После длительного межсезонья рад выйти на трибуны и представить программу. Откатал нормально, есть к чему стремиться. Дальше будет лучше. Я и весь тренерский штаб приложили усилия, чтобы программа была как можно лучше.

– Почему именно (музыка из фильма) «Дюна»?

– После выхода такого грандиозного фильма – было ожидаемо, что спортсмены будут брать музыку оттуда. В этом нет ничего отрицательного. Музыка новая, хореография новая.

– Чья идея была поставить «Дюну»?

– Хореографа, я поддержал. Вторая часть фильма понравилась больше.

– Каково начинать сезон в родном городе?

– На соревнования мои близкие родственники не ходят из‑за волнений, а на шоу – с радостью, – сказал Семененко .