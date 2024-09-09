На открытую тренировку группы Тутберидзе продано 285 из 488 билетов за 4 часа до начала

На открытую тренировку группы Этери Тутберидзе продано 285 из 488 билетов

Тренировка состоится в Центре фигурного катания Тутберидзе 9 сентября в 19:00 по московскому времени.

Приобрести билет можно за 10 тысяч рублей на сайте Redkassa.ru. Сегодня, на 14:50 по московскому времени, в доступе остается 203 свободных места.

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