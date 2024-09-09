На открытую тренировку группы Тутберидзе продано 285 из 488 билетов за 4 часа до начала
На открытую тренировку группы Этери Тутберидзе продано 285 из 488 билетов
Тренировка состоится в Центре фигурного катания Тутберидзе 9 сентября в 19:00 по московскому времени.
Приобрести билет можно за 10 тысяч рублей на сайте Redkassa.ru. Сегодня, на 14:50 по московскому времени, в доступе остается 203 свободных места.
Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко.
Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Redkassa.ru
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