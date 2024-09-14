Евгений Плющенко: «Такое впечатление, что план по уходу Самоделкиной был составлен давно. Ее вины в случившемся нет, она хорошая спортсменка»
В 2023 году Софья Самоделкина перешла из России в Казахстан. В сентябре этого года стало известно, что фигуристка ушла из академии Плющенко и отправится на стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США.
«Не то, что с мэром Астаны, ни с кем из казахстанских функционеров встретиться не удалось. В какой-то момент они просто перестали выходить на связь.
Такое впечатление, что план по уходу Самоделкиной был составлен уже давно. А ведь я пошел навстречу казахстанским товарищам: работал с Софьей, не заключив личный контракт. Когда тренируешь спортсменку из другой страны, это обязательное условие.
Вины Самоделкиной в случившемся нет. Она очень хорошая спортсменка и очень хорошая девочка, умеющая работать. Желаю ей только здоровья и больших побед», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер.
Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина
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