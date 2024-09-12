Главный тренер сборной Казахстана об уходе Самоделкиной от Плющенко: «Решение принимали Софья и федерация фигурного катания Астаны»

Асем Касанова высказалась об уходе Софьи Самоделкиной от тренера Евгения Плющенко.

Ранее фигуристка, выступающая за сборную Казахстана, покинула академию «Ангелы Плющенко» и теперь планирует работать с Рафаэлем Арутюняном в США.

«Смена тренерского коллектива в фигурном катании – вполне естественная практика. Софья Самоделкина приняла решение покинуть академию Евгения Плющенко , чтобы найти новый подход к тренировкам и улучшить свои результаты.

В настоящее время она активно готовится к Гран-при Турции в Астане. Подготовка проходит плодотворно.

Решение принимали Софья и федерация фигурного катания Астаны, меня уведомили об этом. Все зависит от множества факторов, включая адаптацию спортсменки к новому тренеру, изменения в тренировочном процессе и психологическую устойчивость.

В практике Казахстана также были случаи смены тренера. Например, некоторые казахстанские фигуристы меняли тренеров в поисках новых методик и подходов, что иногда приводило к улучшению результатов, а иногда требовало времени на адаптацию.

Важно помнить, что каждый случай индивидуален и успех зависит от множества факторов, включая поддержку команды, личную мотивацию и способность адаптироваться к изменениям. Мы надеемся на благоприятный тандем команды Рафаэля Владимировича Арутюняна и Софьи», – сказала главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Касанова.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина