Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина

В фигурном катании большой трансфер: Софья Самоделкина – бывшая суперюниорка России, теперь представляющая Казахстан – ушла из «Ангелов Плющенко».

И вот-вот обоснуется в лагере Рафаэля Арутюняна в США.

«Федерация фигурного катания Астаны объявляет, что Софья Самоделкина покинула клуб «Ангелы Плющенко» и с 1 сентября 2024 года больше не сотрудничает с Евгением Плющенко. После более года усердной работы в команде прославленного спортсмена мы приняли решение продолжить свою подготовку в Специализированной детско-юношеской спортивной школе №2 акимата Астаны.

Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко. Решение о переходе к другому специалисту было принято федерацией и Софьей совместно с ними».

Ух ты, и нет никаких разборок в соцсетях, судов и миллионных компенсаций – удивитесь вы. Действительно! А вот почему.

1. Контекст в паре строк: Самоделкина засобиралась в Казахстан летом 2023-го (через корни), пару месяцев назад трансфер оформили официально.

Ее потенциал и уже показанный прыжковый набор в теории позволяют бороться за олимпийские медали, а без российских фигуристок – даже за победу. Вопрос в форме, которая все равно будет меняться – на полтора года вперед это никак не предугадать. По ходу Олимпиады в Милане Софье исполнится 19.

2. Отделившись от сборной России примерно год назад, Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко», не соревновалась и провела это время в соответствии с, как мы теперь знаем, стандартными условиями контракта : участие в шоу, благодарности тренерам и покровителям за мероприятия и прочее.

Плющенко, который в принципе легко принимает на вход, был только рад такому новичку: говорил, что все по плану, работа идет.

Вот его важная цитата из самой середины лета-2024: «Планы грандиозные, она тренируется хорошо, поставила задачу войти в топ. В дальнейшем планирую с ней ездить на соревнования».

Присутствие Самоделкиной к тому же придавало его Академии международный статус: ученица из-за рубежа, потенциально на чемпионате четырех континентов, на ЧМ. Мощно!

Не прошло и двух месяцев.

3. По информации Спортса, уход Самоделкиной если не шок, то вынужденный и не плановый расклад для Плющенко. И судя по тону федерации Астаны , это их решение, а не многоходовка «Ангелов».

А где же тогда претензии Рудковской, апелляции к контракту, угрозы? Их нет, Самоделкина и Академия расстались хорошо.

Больше того, фигуристка наверняка продолжит зарабатывать деньги в шоу Плющенко-Рудковской. Просто причина в том, на что ни Евгений, ни Яна, ни Софья повлиять не могли.

Это политическая репутация Плющенко. Обойдемся без деталей: вы и так знаете, на какие митинги он ходил, что говорил и делал.

Присутствие Евгения у борта на международных стартах напрягло бы иностранцев – и от ISU потребовали бы объяснений. Для международной фигурки Плющенко – тренер, чье присутствие нежелательно, об этом говорили и до его возможного появления на стартах. В том числе в прошлом сезоне.

Да, буквально задавали вопросы: почему российские фигуристы в отстранении, а российские тренеры – вот они, и на Евро, и на ЧМ, и на этапах Гран-при? Но другие тренеры все равно тяготят иностранцев меньше. Даже Тутберидзе там если и встречают настороженно, то не из-за политики, а из-за допинг-дел (Валиева, отчасти Грассль) и просто репутации сурового специалиста.

Так что Плющенко – особый случай.

4. Самоделкина едет к Рафаэлю Арутюняну, который тренировал Нэтана Чена, а сейчас помогает Илье Малинину.

Арутюнян никогда не скрывал – в том числе в интервью Спортсу – что с удовольствием поработал бы с девушками из российской системы. Но оговаривался, что тогда это и работа в связке с нашей федерацией, чего не хочется.

Что ж, вот идеальный расклад: девушка из нашей системы, но уже без нависающей федерации. Все сошлось. Федерация Казахстана не будет так давить, при этом кто-то готов все это оплачивать. А может, это Арутюнян готов тренировать Самоделкину бесплатно?

5. Самая серьезная проверка сейчас – в любом случае для Софьи. У нее нет международного опыта, нет статуса в глазах судей, нет сильной федерации за спиной – все с нуля. Как было, например, у Анастасии Губановой в Грузии.

Отчасти это плохо, отчасти – огромный простор для реализации: все зависит от Софьи и ее формы. В середине июля – дебютируя за Казахстан на чемпионате страны – она смотрелась неважно.

Но какое значение это имеет теперь? Впереди новая жизнь.

Если Самоделкина хочет сильную карьеру, медали топ-турниров (на что, собственно, и указывал уход в Казахстан) – это одна история.

Если интереснее было тусоваться с подругой Трусовой в комфортных условиях «Ангелов», то другая.

Мы все быстро поймем.

Интервью Рафаэля Арутюняна: почему он не берет российских фигуристок и когда Малинин прыгнет пятерной?

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

Фото: Dmitry Golubovich, Dmitry Golubovich, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф; Gettyimages /Harry How