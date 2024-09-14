Плющенко об уходе Самоделкиной из его академии: «Решение стало шоком, все было сделано некрасиво. В следующий раз поступим умнее, работая с зарубежными фигуристками»

Плющенко заявил, что уход Софьи Самоделкиной из его академии стал «шоком».

Фигуристка, выступающая за сборную Казахстана, покинула академию «Ангелы Плющенко» и планирует пройти стажировку у Рафаэля Арутюняна в США.

«Оно (решение) стало просто шоком. Все было сделано очень некрасиво. Повлиять на это решение мы не могли.

Будем учиться и в следующий раз поступим умнее, работая с зарубежными фигуристками. Всегда хочется доверять людям и работать с душой, но далеко не всегда это ценят», – сказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина

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