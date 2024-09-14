  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Плющенко об уходе Самоделкиной из его академии: «Решение стало шоком, все было сделано некрасиво. В следующий раз поступим умнее, работая с зарубежными фигуристками»
55

Плющенко об уходе Самоделкиной из его академии: «Решение стало шоком, все было сделано некрасиво. В следующий раз поступим умнее, работая с зарубежными фигуристками»

Плющенко заявил, что уход Софьи Самоделкиной из его академии стал «шоком».

Фигуристка, выступающая за сборную Казахстана, покинула академию «Ангелы Плющенко» и планирует пройти стажировку у Рафаэля Арутюняна в США.

«Оно (решение) стало просто шоком. Все было сделано очень некрасиво. Повлиять на это решение мы не могли.

Будем учиться и в следующий раз поступим умнее, работая с зарубежными фигуристками. Всегда хочется доверять людям и работать с душой, но далеко не всегда это ценят», – сказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. 

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина

✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoЕвгений Плющенко
Рафаэль Арутюнян
logoсборная Казахстана
logoАкадемия Плющенко
logoСофья Самоделкина
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Главный тренер сборной Казахстана об уходе Самоделкиной от Плющенко: «Решение принимали Софья и федерация фигурного катания Астаны»
16412 сентября, 06:50
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50
Софья Самоделкина: «Тренировки в академии Плющенко сначала оплачивали мои родители, потом все расходы взял на себя Казахстан. Задолженностей нет»
948 сентября, 17:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стартовала продажа билетов на чемпионат России в Омске. Стоимость – от 290 до 360 000 рублей
5 минут назад
Гуменник об одинаковой программе с Семененко: «Видимо, музыка характеризует нас и связывает. Мы не сговаривались, так случайно вышло»
19 минут назад
У Мишиной и Галлямова – «Чаконы», у Бойковой и Козловского – «Убить Билла»: вся музыка к коротким программам у пар
115 минут назад
Елизавета Осокина: «У нас две программы связаны. Показываем разницу взаимоотношений между мужчиной и женщиной в молодом возрасте и более зрелом»
16 минут назад
Анастасия Мишина: «Сегодня хотелось бы выступить лучше, но сезон начинается только с ноября. Это достойное начало»
222 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Хавронина и Нарижный выступят с ритм-танцами
68сегодня, 08:32
Плющенко об 1,8 млн, отсуженных у Парсеговой: «Пока не решили, отдадим деньги в детский дом или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области»
3627 минут назад
Кондратюк о короткой программе: «Изначально была моя идея – взять дабстеп. Надеюсь, всем понравилось, я старался как мог»
729 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко показали короткие программы
75037 минут назад
Алена Косторная: «Щербакова хороша в качестве ведущей. Практически ни одной ошибки, все запинаются, путают слова, у Ани такого не было»
1739 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
31 минуту назад
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
сегодня, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
6сегодня, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
сегодня, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
вчера, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
311 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино