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Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»

Энберт оценил перспективы фигуристки Самоделкиной в работе с тренером Арутюняном

Ранее Федерация фигурного катания Астаны сообщила, что 17-летняя Софья Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко», а в октябре отправится в США на просмотр и стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

«Много тренеров, у которых есть заслуги, опыт, методики. «Ангелы Плющенко» – прекрасный клуб, который показывает результаты, а Соня Самоделкина – прекрасная спортсменка.

Вопрос: как будет проходить эта стажировка, придут ли к взаимопониманию, будут ли близки? Если все сложится, то результат будет классным. Арутюнян – прекрасный специалист, который, кстати, и в «Ангелы Плющенко» приезжал. Это я еще не говорю про медали его спортсменов.

Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат», – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт.

Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России. С нынешнего сезона она выступает за Казахстан.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Плющенко
Рафаэль Арутюнян
Александр Энберт
logoсборная Казахстана
женское катание
logoАкадемия Плющенко
logoСофья Самоделкина
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