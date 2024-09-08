Софья Самоделкина: «Тренировки в академии Плющенко сначала оплачивали мои родители, потом все расходы взял на себя Казахстан. Задолженностей нет»

Софья Самоделкина рассказала, кто оплачивал ее тренировки в академии Плющенко

Ранее Федерация фигурного катания Астаны сообщила, что 17-летняя Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко» и в октябре отправится в США на просмотр и стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

– На какой срок вы планируете отправиться в Калифорнию?

– Мне это пока не известно.

– Финансовых задолженностей перед прежними тренерами у вас нет?

– Нет. Тренировки в академии Плющенко сначала оплачивали мои родители, потом все расходы взял на себя Казахстан.

– Планируете ли вы продолжить сотрудничество с Евгением Плющенко в рамках его шоу?

– Этот вопрос пока открыт, но мы остались в прекрасных дружеских отношениях и договорились, что будем постоянно на связи, – рассказала фигуристка.

Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России. С нынешнего сезона она выступает за Казахстан.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина