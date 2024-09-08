Софья Самоделкина: «Тренировки в академии Плющенко сначала оплачивали мои родители, потом все расходы взял на себя Казахстан. Задолженностей нет»
Ранее Федерация фигурного катания Астаны сообщила, что 17-летняя Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко» и в октябре отправится в США на просмотр и стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.
– На какой срок вы планируете отправиться в Калифорнию?
– Мне это пока не известно.
– Финансовых задолженностей перед прежними тренерами у вас нет?
– Нет. Тренировки в академии Плющенко сначала оплачивали мои родители, потом все расходы взял на себя Казахстан.
– Планируете ли вы продолжить сотрудничество с Евгением Плющенко в рамках его шоу?
– Этот вопрос пока открыт, но мы остались в прекрасных дружеских отношениях и договорились, что будем постоянно на связи, – рассказала фигуристка.
Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России. С нынешнего сезона она выступает за Казахстан.
Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина
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