Дмитрий Алиев: «В конце сезона получил травму, понял это в середине лета. Не прошел курс лечения вовремя, пытаюсь вернуться к нормальному состоянию»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что получил травму в конце прошлого сезона.

Сегодня Алиев выступил с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

«Скованное межсезонье было, подготовка была скованная, скованность в том, что на сборах я восстанавливался от травмы, старался набрать форму, потом уехал на шоу, там не получалось поддерживать форму, как хотелось бы. Не умею тренироваться без тренера, тяжело не то что мотивироваться, а врабатываться.

Еще по причине того, что в конце сезона получил травму, понял это в середине лета, обычно у спортсмена травма проходит через две недели. Я запустил сам процесс, не прошел курс лечения вовремя, пытаюсь вернуться к нормальному состоянию. Была травма колена, жидкость в суставах. Для фигуристов это нормально, но не ожидал, что столкнусь с этим.

Что мотивирует продолжать кататься? Я не стараюсь задумывать наперед и оглядываться назад, стараюсь находиться здесь и сейчас, каждый день просыпаюсь с новой энергией. Наверное, внутри понимаю, что я еще готов, могу, мне это нравится.

Грустно без Самарина ? Очень грустно. На сборах в Новогорске я понял, что уже следующее поколение подвозят, мы с Сашей рука об руку, а тут не посидеть, скучно без него», – сказал Алиев.