Глеб Лутфуллин: «Чувствую большой прогресс. Изучил лутц, осталось его делать на соревнованиях»
Глеб Лутфуллин поделился впечатлениями от контрольных прокатов в Санкт-Петербурге .
Сегодня фигуристы выступали с короткими программами.
«Чувствую какую-то обновленность. Как говорил Михаил Коляда, каждый сезон – это как новая книга, и эти прокаты, мне кажется, хороший пролог.
Чувствую большой прогресс, и по прыжкам. Изучил лутц, осталось его делать на соревнованиях», – сказал Лутфуллин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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