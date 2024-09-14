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Глеб Лутфуллин: «Чувствую большой прогресс. Изучил лутц, осталось его делать на соревнованиях»

Глеб Лутфуллин поделился впечатлениями от контрольных прокатов в Санкт-Петербурге .

Сегодня фигуристы выступали с короткими программами. 

«Чувствую какую-то обновленность. Как говорил Михаил Коляда, каждый сезон – это как новая книга, и эти прокаты, мне кажется, хороший пролог.

Чувствую большой прогресс, и по прыжкам. Изучил лутц, осталось его делать на соревнованиях», – сказал Лутфуллин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России
мужское катание
logoконтрольные прокаты
ТАСС
logoГлеб Лутфуллин
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