Глеб Лутфуллин: «Чувствую большой прогресс. Изучил лутц, осталось его делать на соревнованиях»

Глеб Лутфуллин поделился впечатлениями от контрольных прокатов в Санкт-Петербурге .

Сегодня фигуристы выступали с короткими программами.

«Чувствую какую-то обновленность. Как говорил Михаил Коляда, каждый сезон – это как новая книга, и эти прокаты, мне кажется, хороший пролог.

Чувствую большой прогресс, и по прыжкам. Изучил лутц, осталось его делать на соревнованиях», – сказал Лутфуллин.