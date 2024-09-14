Петр Гуменник: «Травму получил в июле, она довольно неприятная, лечится долго. Из хорошего – улучшается с каждым днем»

Петр Гуменник рассказал, как проходила его подготовка к сезону.

Сегодня Гуменник выступил с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, он не исполнял четверные прыжки.

«Я приехал в Москву к Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, поставили за два дня программу, она легла хорошо, потом уехал, в Питере сам тренировал, сменил обстановку в Сочи, приехал в Москву снова, сейчас наконец удалось исполнить.

Реакция на то, что у (Евгения) Семененко тоже программа «Дюна»? Я не расстроился, с короткой программой успел первый выложить пост, подумал, что это будет интересно. Мы – спортсмены одинакового уровня, такое сравнение будет интересным.

Здоровье нормальное, травму получил в июле, она довольно неприятная, лечится долго, из хорошего – улучшается с каждым днем, на тренировке все четверные прыгал в Новогорске, дальше будет еще лучше. Постараюсь на всех соревнованиях хорошо выступить.

Пока четверные по одному разу прыгал, пока в программе не успел, это дополнительная нагрузка, поэтому собираюсь выступить на этапах, которые во второй половине. В росте остановился, 184,5 см рост. Первый месяц после травмы не прыгал, многие сказали, что я вырос», – сказал Гуменник.