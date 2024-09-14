Даниил Самсонов: «К сезону процентов на 85-90 готов. Пока играет роль нестабильность»

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о готовности к сезону.

«Не скажу, что технически готов на 100%, но процентов на 85-90% готов. Пока играет роль нестабильность, но я думаю, что сейчас контрольные прокаты проедем и к сезону будет лучше.

Будут ли усложнения? Посмотрим, в короткой программе пока один четверной оставили, чтобы не рисковать, добавлять второй – неоправданный риск. По поводу зубцовых – флипа и лутца, посмотрим, наверное, будем к прыжковому турниру их готовить.

На стартах, может, второй аксель в произвольной будем добавлять, и все.

Как должен провести сезон, чтоб остаться довольным? Самое главное – шестерка чемпионата России, чтобы сохранить место в сборной, у мужчин сейчас такая конкуренция, что даже не знаешь, чего ожидать.

Для меня главное – чисто катать свои программы, наладить наконец стабильность, и я уже буду доволен», – сказал Самсонов.