Анна Щербакова: «Во время проката Саши Трусовой у меня были мурашки»

Щербакова поделился эмоциями от выступления Трусовой на контрольных прокатах.

Трусова (после замужества Игнатова) представила короткую программу на прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Последний раз она выходила на соревнования в ноябре 2022 года.

Щербакова не соревновалась с марта того же года.

«Во время проката Саши Трусовой у меня были мурашки.

Одновременно и от того, что у нас вновь есть возможность видеть ее на льду, и потому, что когда я смотрю на ее катание, мне все еще кажется, что мне вот-вот тоже сейчас надо будет выбежать на лед и выступить», – сказала олимпийская чемпионка в эфире Первого канала.