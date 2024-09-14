Анна Щербакова: «Во время проката Саши Трусовой у меня были мурашки»
Щербакова поделился эмоциями от выступления Трусовой на контрольных прокатах.
Трусова (после замужества Игнатова) представила короткую программу на прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Последний раз она выходила на соревнования в ноябре 2022 года.
Щербакова не соревновалась с марта того же года.
«Во время проката Саши Трусовой у меня были мурашки.
Одновременно и от того, что у нас вновь есть возможность видеть ее на льду, и потому, что когда я смотрю на ее катание, мне все еще кажется, что мне вот-вот тоже сейчас надо будет выбежать на лед и выступить», – сказала олимпийская чемпионка в эфире Первого канала.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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