5 лет эпохе Трусовой-Щербаковой-Косторной: выросли на наших глазах, а сегодня встретятся не как соперницы

Решение Александры Трусовой заявиться на контрольные прокаты запустило дискуссии о целях ее возвращения, споры о перспективах сотрудничества с Плющенко и даже шутки о неловких попытках федерации совместить узнаваемый бренд с ее новой фамилией.

Но этот камбэк – пока довольно условный – повод задуматься о более глобальных вещах.

Например, о том, почему возвращение спортсменки, пропустившей сезон, а половину лета посвятившей подготовке к свадьбе, все еще будоражит сильнее, чем прокаты новых звезд.

О том, каким уникальным было время доминирования Александры Трусовой , Анны Щербаковой и Алены Косторной – будет ли у нас еще один шанс увидеть подобное?

Наконец, о том, насколько скоротечны эпохи в женском катании: взрослая карьера лучшего поколения фигуристок Тутберидзе началась лишь 5 лет назад – но как много всего успело произойти.

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Сейчас масштабные контрольные прокаты – с гигантскими экранами, экспресс-интервью фигуристов и солидными по стоимости билетами – уже привычное дело, хотя в такой формат они переключились всего 6 лет назад.

Причиной послужил резкий рост популярности после драматичной Олимпиады-2018, а главной темой того сентября стало первое пересечение Евгении Медведевой с Этери Тутберидзе после их скандального разрыва.

Спустя год искры между Медведевой и бывшими тренерами все еще проскакивали; Алина Загитова представила финальные соревновательные программы (на тот момент, естественно, никто их так не воспринимал, хотя короткая с рефреном «Я ухожу» вызывала подозрения); Туктамышева впервые попробовала два тройных акселя в произвольной.

На таком мощном фоне предстояло начинать взрослую карьеру Трусовой, Щербаковой и Косторной. Поколение, которое поставило ультра-си на поток и сделало их не эксклюзивной новостью, а обыденностью, не цирковым аттракционом, а частью программы.

Строго говоря, опыт взрослых выступлений у них уже был: из-за чуть более лояльного внутреннего возрастного ценза все трое успели поучаствовать в чемпионате России, Алена – даже дважды. Более того, именно они и разыграли пьедестал в декабре 2018-го.

Но первый международный взрослый сезон – это совершенно другие ставки и уровень ответственности.

Медали взрослого ЧР до этого момента не могли быть конвертированы в путевки на Евро и чемпионат мира, а оценки от судей – по крайней мере, в компонентах – после прямого сравнения с Сакамото, Мияхарой, Кихирой и другими конкурентками рисковали просесть.

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Уникальность девчонок, естественно, прослеживалась еще в юниорах. Трусова и Щербакова оказались идеальными спарринг-партнерами: возможно, не будь их друг у друга, прогресс в освоении четверных вышел бы куда медленнее и скромнее.

Косторная брала другим: не по годам осмысленным катанием, размашистым скольжением и впечатляющей музыкальностью. Редкую юниорку будут сравнивать с Каролиной Костнер, а по компонентам за дебютный прокат на международном взрослом турнире Алена с запасом опередила предыдущих топов: Загитову – на 2,5 балла, Липницкую – на 5,5, Медведеву – почти на 7.

Контрольные прокаты, как выяснилось позже, сильно разозлили Алену: из всех соперниц этого поколения она единственная вышла без ультра-си. И даже две идеально подходящие (при этом противоположные по настроению) программы не могли быть достаточным аргументом против попытки Щербаковой зайти на квад-лутц и трех чистых четверных Трусовой.

Пожалуй, самым непредсказуемым образом эти 5 лет провела именно Косторная.

Из 2019-го казалось, что Алена в равной степени может выиграть Олимпиаду или бросить фигурное катание после одной неудачной тренировки – настолько взрывоопасным было сочетание ее таланта и эмоциональности. Поводы усомниться в продолжительности карьеры подкидывала и сама Косторная, рассуждая о потенциальной работе нейрохирургом или серьезном увлечении конным спортом.

Предположить 5 лет назад, что Алена обнулит карьеру в одиночном катании и начнет бойко выезжать с тройных выбросов, было примерно так же дико, как и то, что российских фигуристов в полном составе отстранят от соревнований, лучшую ученицу Тутберидзе забанят на 4 года за допинг, а Загитова из любимицы публики превратится в поставщика мемов.

Эксперимент Косторной в парном катании пока рано оценивать в медалях: он важен совсем другим, хотя уже очевидно, что прогноз Алексея Железнякова о том, что «карьера Алены закончилась на ее мизинце» оказался, мягко говоря, поспешным.

Помимо того, что парное катание неожиданно стало единственным шансом задержать Косторную на льду, этот неожиданный трансфер показал: путь в фигурном катании необязательно завершать в 18 лет, как только здоровье перестало позволять заходы на сложные элементы.

Вряд ли чемпионку Европы, которой пророчили золото Олимпиады, мотивирует предпоследнее место чемпионата России – и это важная иллюстрация того, что фигурное катание не сводится только к медалям. Найти силы на такой дауншифтинг и впервые с 14 лет увидеть восьмерки в компонентах, пожалуй, ничуть не проще, чем убиваться о тройной аксель.

Разумеется, это не значит, что переход из женского в парное катание после потери прыжков станет тенденцией. Хотя появление интереса к этой дисциплине у Этери Тутберидзе легко послужит дополнительным триггером: идеальный бесперебойный (здесь нет никакой иронии) конвейер, позволяющий продлевать карьеру в новом качестве.

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Оглядываясь назад, хочется задуматься о том, не поторопилась ли Алена с этим выбором. Попасть на пьедестал чемпионата России в женском катании впервые за много лет можно без ультра-си – кажется, что шансы у Косторной были бы отличные и без тройного акселя.

Но интерес в случае Алены состоит вовсе не в медалях внутренних турниров. Уже упустив одну Олимпиаду, Косторная имела бы весьма призрачные шансы на следующую – причем не из-за собственного состояния, а из-за бана сборной.

Конкурировать с Петросян, Акатьевой и Муравьевой было бы сложно не столько из-за разницы в контенте, сколько из-за совершенно разной мотивации: как ни грустно это осознавать, в сборной успело вырасти поколение одиночниц, которое ни разу не выступало на крупных международных турнирах. Им просто не с чем сравнивать.

Можно возразить, что призрачные шансы на скорый разбан ничуть не смущают Трусову, которая со свойственной ей импульсивностью заявилась на контрольные прокаты.

Возвращение Саши не спасет российское фигурное катание от естественного спада интереса, но это выгодный для всех участников расклад. Федерация получает хедлайнера прокатов, обеспечивающего продажи билетов, Плющенко – первый за несколько месяцев положительный инфоповод, а сама Трусова – дозу соревновательного адреналина, которого ей, кажется, не хватает.

В игру включился даже Первый канал, забывший про взаимные обиды – по крайней мере, в телеграме Саша уже приглашает зрителей включить трансляцию. Этот 10-секундный кружок – не просто очередной анонс прокатов, а важный шаг к примирению: есть ощущение, что Трусовой не будет на этапах Гран-при, но она вполне может заявиться на командный кубок и шоу-турнир.

В других обстоятельствах такой избирательный подход к соревнованиям выглядел бы высокомерием и вряд ли радовал федерацию, но сейчас условия диктует именно Саша. Вряд ли ее можно заманить на внутренние старты призовыми и тем более медалями – в ледовых сказках Яны Рудковской она точно заработает больше, тем более что золото прибыльного шоу-турнира забронировано за Алексеем Ягудиным .

А значит, остается согласиться с тем, что интересно самой Трусовой. И трудно ее за это винить.

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Анна Щербакова появляется в заголовках реже Трусовой или Косторной, но именно она стала главным бенефициаром эпохи.

Если идеальность ее техники можно было поставить под сомнение, то умение соревноваться – никогда. В этом звездном поколении она нередко казалась слабым звеном: у нее не было скольжения и эмоциональности Косторной, равно как и уникального атлетизма Трусовой.

Пока Саша заколачивала рекордный четверной на юниорском чемпионате мира в 2018-м, Аня восстанавливалась после травмы – это могло демотивировать многих, но не ее.

Вопреки имиджу старательной отличницы, Щербакова нередко обидно проигрывала: упустила золото Евро-2020, несмотря на убедительную победу в произвольной; в начале олимпийского сезона умудрилась остаться позади Майи Хромых на челленджере в Будапеште; тяжело провела отборочный на Олимпиаду чемпионат России.

Олимпийское золото тоже далось ей непросто.

Щербакова (как и Трусова) не попала в командный турнир, уже в Пекине сломала коньки, а само празднование получилось смазанным из-за сразу двух трагедий, разворачивающихся рядом: признающейся в ненависти к этому спорту Саши и шепчущей сквозь слезы «зато церемонию не отменят» Камилы.

Бан сборной вступил в силу почти сразу после победы Анны и перечеркнул все планы на стандартное межсезонье олимпийской чемпионки: международные шоу, мастер-классы, крупные рекламные контракты.

Хотя Щербакова даже в этих условиях осталась востребованной – последние приглашения во Францию и Китай это подтверждают – ее потенциал был намного выше: лояльность иностранной публики и хороший английский могли здорово окупиться.

Свое возвращение на соревнования она называет «не совсем актуальным вопросом», но в Петербург все же приедет – хотя и без коньков. Есть что-то символичное в том, что легендарная тройка снова встретится, но больше не будет соперничать друг с другом.

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В эти пять лет поместилось много всего интересного и местами безумного: сразу два замужества, восемь трансферов (и это с учетом того, что Щербакова никуда не переходила), несколько манифестов Косторной в микст-зоне, десятки ссор и примирений.

Кажется, для этого поколения время бежит в два раза быстрее – возможно, потому что стоять на месте с такими соперницами было невозможно. И какими бы импульсивными и иногда странными не выглядели иногда их решения – не скучать по этой эпохе невозможно.

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Фото: РФС /Михаил Шапаев, Владимир Песня; Raniero Corbelletti/AFLO, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Виталий Тимкив