Елена Вайцеховская: «Трусова – очень мужественный человек: вернуться на спортивный лед далеко не в прежних кондициях – большое психологическое испытание»

Елена Вайцеховская высказалась о возвращении Трусовой на контрольных прокатах.

«Во фразе Саши Игнатовой «Как откатала? Плохо!» мне почудилась некоторая глубоко запрятанная ностальгия по временам, когда у Саши (и не Игнатовой, а Трусовой ) все получалось на льду не в пример лучше. Она на самом деле очень мужественный человек: вернуться на спортивный лед далеко не в прежних технических и физических кондициях, зная, что сейчас все начнут сравнивать тебя с другими, и это сравнение скорее всего сложится не в твою пользу – большое психологическое испытание.

Сорванный каскад – ерунда. Прыжки на открытых прокатах вообще не главное. Но вот сама короткая программа – та «одежка», по которой тебя встречают в сезоне – показалась мне несколько банальной. Прежде всего по выбору музыки.

В моем понимании, Саша способна на более интересные трактовки образов, да и сама по себе Besame mucho – совсем уж поверхностный выбор для выдающейся фигуристки.

С другой стороны, для разового перформанса – вполне годный вариант.

Здесь, правда, сразу встает вопрос, зачем нужен этот перформанс, если дальше – соревновательная тишина? Мне в голову приходит лишь один (возможно, бредовый) вариант ответа: внезапно возлюбивший Сашу Первый канал выставил фигуристке именно такое условие», – написала журналист.