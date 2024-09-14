Александра Трусова рассказала, что мотивировало ее выступить на контрольных прокатах.

Сегодня Трусова (в замужестве Игнатова ) представила на прокатах короткую программу. Она допустила ошибку на каскаде, сделав «бабочку» на втором прыжке.

«Я всегда хожу на тренировки, каждый день. Были сборы, никаких проектов, шоу. Я тренировалась, только так мы видимся с Макаром (Игнатовым).

Стало хорошо получаться, решила, если получится (четверной) лутц — я попробую. Наверное, скучно жилось», — сказала Трусова.