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Трусова об участии в контрольных прокатах: «Решила, если получится лутц — я попробую. Наверное, скучно жилось»

Александра Трусова рассказала, что мотивировало ее выступить на контрольных прокатах.

Сегодня Трусова (в замужестве Игнатова) представила на прокатах короткую программу. Она допустила ошибку на каскаде, сделав «бабочку» на втором прыжке. 

«Я всегда хожу на тренировки, каждый день. Были сборы, никаких проектов, шоу. Я тренировалась, только так мы видимся с Макаром (Игнатовым).

Стало хорошо получаться, решила, если получится (четверной) лутц — я попробую. Наверное, скучно жилось», — сказала Трусова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
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