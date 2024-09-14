Трусова о короткой программе: «Плохо, однозначно. Не решила, буду ли возвращаться»

Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступления на контрольных прокатах.

Сегодня Трусова (в замужестве Игнатова ) представила на прокатах короткую программу. Она допустила ошибку на каскаде, сделав «бабочку» на втором прыжке.

«Плохо, однозначно. Но лучше, чем на тренировке. На тренировках было совсем плохо. Но до заезда в Новогорск я не ошиблась в короткой.

Это для меня пробные прокаты, я пока не решила, буду ли возвращаться», – сказала Трусова.