Трусова о короткой программе: «Плохо, однозначно. Не решила, буду ли возвращаться»
Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступления на контрольных прокатах.
Сегодня Трусова (в замужестве Игнатова) представила на прокатах короткую программу. Она допустила ошибку на каскаде, сделав «бабочку» на втором прыжке.
«Плохо, однозначно. Но лучше, чем на тренировке. На тренировках было совсем плохо. Но до заезда в Новогорск я не ошиблась в короткой.
Это для меня пробные прокаты, я пока не решила, буду ли возвращаться», – сказала Трусова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал «Фигурка»
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