В России кризис взрослых фигуристок: на всю страну 6 здоровых (и это включая Трусову)

Женская топ-фигурка в России – самое динамичное и непостоянное сообщество в нашем спорте. Перед сезоном это снова бросается в глаза.

Сразу несколько примеров:

● Всего за год основа сборной обновилась на две трети. Камила Валиева в длительном бане, Софья Акатьева пропустила сезон из-за несовместимых со спортом травм, Елизавета Туктамышева просто перестала кататься, а Анастасия Зинина надолго пропала со всех радаров, вернувшись в публичное поле с воспоминаниями о трех попытках суицида.

● Четыре из девяти фигуристок, вошедших в основу и резерв сборной на сезон-2024/25, не имеют права выступать на взрослых турнирах по международным правилам: Алина Горбачева , та же Акатьева , Дарья Садкова и Вероника Жилина . Но включать в сборную вместо них попросту некого.

● Самой старшей из действующих сейчас фигуристок в России – Ксении Синицыной – месяц назад исполнилось 20 лет. Александре Трусовой – тоже, но ее актуальный статус пока не подтвержден.

● Средний возраст участниц чемпионата России-2024 – 16 лет. До 15 он не упал только благодаря 21-летней Марии Талалайкиной , тут же завершившей карьеру.

● В списке с чемпионата России-2024 мощное обновление – сразу 9 новых фигуристок (больше половины). Причины на поверхности – долгие травмы, завершенные или поставленные на паузу карьеры.

В этом месте возникает неожиданный вывод: наша женская фигурка пока не приспособлена к международным возрастным правилам .

Кто забыл – в наступающем сезоне ISU завершает переход к новому возрастному цензу. Теперь на взрослые турниры смогут приезжать только фигуристы, которым до начала сезона (до 1 июля) исполнилось 17 лет.

После принятия этого решение летом 2022-го ФФКР проследовала за международным трендом, также увеличив порог вхождения во взрослую фигурку. Но взвесив все аргументы, наши чиновники взяли люфт в один год – теперь на российских взрослых турнирах можно кататься с 16 лет. Иначе на чемпионат России и этапы Кубка просто не набиралось бы фигуристок.

И это пока неочевидная, но уже серьезная проблема для России.

Наше женское катание, заточенное на подготовку школьниц, кажется, растеряло методики работы со спортсменками, прошедшими пубертат. Долгие годы в них не было никакого смысла – пьедесталы занимали 15-летние девочки, которые вскоре проходили пик, теряли ультрапрыжки и задумывались о завершении карьеры.

Только представьте – в России лишь пять действующих фигуристок могли бы бороться за лицензию на ЧМ-2025 в случае допуска сборной .

Вот они: Аделия Петросян (17 лет), Софья Муравьева (18 лет), Ксения Синицына (20 лет), Анна Фролова (19 лет) и Вероника Яметова (17 лет). Сколько из них звезд в мировом масштабе, каждый определит самостоятельно.

Если бы наших фигуристов вернули прямо сейчас – кто реальный топ для мира?

На чемпионате России к ним присоединились бы Ксения Гущина, Арина Кшецкая, Полина Свириденко, Софья Чаплыгина, Рената Губашева и еще несколько фигуристок, каким-то чудом просочившихся во взрослую фигурку сквозь годы, нагрузки и травмы.

Но у многих не получилось, и эти данные стоит систематизировать:

● чемпионка России-2023 Софья Акатьева год не соревновалась – после эпизодического появления на прошлогодних контрольных прокатах. Дальше наступило время для лечения от стрессового перелома стопы. Каким получится возвращение – загадка ;

● 16-летняя Вероника Жилина после серебра на юниорском чемпионате России-2023 пропустила сезон и с большой вероятностью пропустит новый – проблемы со спиной, характер которых не уточняется, никуда не делись;

● Анастасия Зинина вроде бы возвращается, ей уже 17, но после всех диагнозов и симптомов (ковид, онемение ног и рук, проблемы с речью, плохая проводимость нервных импульсов, депрессия, набор веса) это будет нелегкой миссией;

● «У нее побаливает спина, ей даются тяжело многие вещи, которые не всегда связаны с прыжками», – объяснение от Даниила Глейхенгауза, почему на весь сезон берет паузу 18-летняя Майя Хромых . Из таких перерывов обычно не возвращаются;

● Драма Дарьи Усачевой и ее травма в прямом эфире – отдельная грустная глава в нашей фигурке;

● Фигуристок, ходивших по юниорам в статусе будущих звезд, которые так и не дошли до взрослых турниров из-за травм (физических или психологических), хватает: Елизавета Берестовская , Анна Тарусина , Алена Канышева ... Очевидно, список не окончательный.

В этом контексте возможное возвращение Александры Трусовой в соревновательную фигурку выглядит смелым и выверенным шагом спортсменки и ее штаба – если, конечно, дело продвинется дальше контрольных прокатов.

Нынешняя конкуренция позволяет заходить в фигурку даже без ультраэлементов, хотя репутационные риски тоже существуют – многим ли интересна Трусова без четверных?

Да и для федерации камбэк Трусовой стал бы спасательным кругом в сезоне, где взрослые фигуристки наперечет. Но кардинально этот поступок общей картины не изменит.

Наша женская фигурка по-прежнему заточена на ранний результат: максимальная сложность с детства, сдерживание пубертата и принципы естественного отбора . Правила внутренних турниров все еще позволяют дотягивать школьниц до побед, хотя с 16-летними это сделать уже гораздо сложнее.

Но фигуристки старше 18 лет в этой системе остаются рудиментом и, по большому счету, не нужны никому: ни тренерам, ни федерации, ни зрителям.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф, Григорий Сысоев; instagram.com/liza_tuktik