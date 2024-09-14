Трусова не планирует сниматься с произвольной на контрольных прокатах в Петербурге
Александра Трусова (Игнатова) выступит с двумя программами на контрольных прокатах.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации, серебряный призер Игр-2022 планирует показать обе программы на прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.
Планы Трусовой, которая пропустила полтора сезона, могут измениться только в случае форс-мажора.
Контрольные прокаты состоятся в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
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Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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