Трусова не планирует сниматься с произвольной на контрольных прокатах в Петербурге

Александра Трусова (Игнатова) выступит с двумя программами на контрольных прокатах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации, серебряный призер Игр-2022 планирует показать обе программы на прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Планы Трусовой, которая пропустила полтора сезона, могут измениться только в случае форс-мажора.

Контрольные прокаты состоятся в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

5 лет эпохе Трусовой-Щербаковой-Косторной: выросли на наших глазах, а сегодня встретятся не как соперницы