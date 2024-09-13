Илья Малинин: «Долгое время я был сосредоточен только на прыжках, и это сдерживало мою артистическую сторону. Теперь я осмелился на большее»

Илья Малинин поделился впечатлениями от выступления на Lombardia Trophy.

Малинин выиграл короткую программу.

«Это мои первые соревнования в сезоне. Я хотел посмотреть на этом турнире, как я себя чувствую и в какой форме нахожусь. В целом я доволен сегодняшним прокатом. Конечно, я немного придирчив и хочу добиться совершенства, но теперь знаю, над чем работать.

Я испытываю некоторое давление от того, что соревнуюсь с Юмой [Кагиямой]. Но в целом я просто стараюсь получать удовольствие от общения с фигуристами, от просмотра новых программ. Мне очень понравились обе программы Юмы», – сказал Малинин.

Он сообщил, что не планирует исполнять четверной аксель в произвольной программе.

«NF – один из моих самых любимых артистов. Ше-Линн Бурн предложила мне именно эту песню, так как знала, что мне нравится этот исполнитель.

В первый день совместной работы над новой короткой программой мы импровизировали с разными музыкальными композициями, и я остановился на этой песне, потому что действительно почувствовал ее.

На мой взгляд, песня о том, что у артиста – в данном случае у меня – есть что-то, что сдерживает его, не позволяя раскрыть весь свой потенциал. Он пытается избавиться от этого, идти вперед. Он испробовал все, чтобы избавиться от того, что его сдерживает, и в конце концов стать самим собой.

Я могу понять это, поскольку долгое время был сосредоточен только на прыжках, и это сдерживало мою артистическую сторону. Я не знал, на что способен. Но теперь я осмелился на большее и понял, что не нужно сдерживаться.

Некоторым может показаться, что я глупо выгляжу на льду. Но я думаю, что могу создать что-то уникальное», – приводит слова Малинина Golden Skate.