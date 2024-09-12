Произвольная программа Ильи Малинина поставлена под песню I’m Not a Vampire группы Falling in Reverse
Стала известна музыка для произвольной программы Ильи Малинина в новом сезоне.
Фигурист будет выступать под песню I’m Not a Vampire группы Falling in Reverse.
Программу поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Figurexing
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