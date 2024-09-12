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Произвольная программа Ильи Малинина поставлена под песню I’m Not a Vampire группы Falling in Reverse

Стала известна музыка для произвольной программы Ильи Малинина в новом сезоне.

Фигурист будет выступать под песню I’m Not a Vampire группы Falling in Reverse.

Программу поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

США строят дрим-тим ради золота Игр-2026: джокеры – юниорка с ультра-си и люди с русскими фамилиями

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Figurexing
logoсборная США
мужское катание
logoИлья Малинин
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