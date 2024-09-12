Лидеры мировой фигурки вдруг слетелись на турнир с трибуной на 250 человек. С чего это?
Одновременно с контрольными прокатами сборной России открывается и мировой сезон среди взрослых.
Нет, это еще не Гран-при, а пролог – серия ISU Challenger, старты категории B («бэшка» на фигурном жаргоне).
Но Lombardia Trophy в Бергамо вдруг вырос в супертурнир по количеству звезд: чемпионы мира Илья Малинин, Каори Сакамото, Рику Миура – Риючи Кихара, мультимедалист ЧМ Юма Кагияма, чемпионы Европы Анастасия Губанова, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, Сара Конти – Николо Мачии, еще несколько людей из элиты.
Никогда на «бэшках» не собирался состав мощнее.
С чего это лидеры выбрали для входа в сезон арену IceLab – с единственной трибуной на 250 человек?
1. Многим топам нужна практика перед этапами Гран-при, причем пораньше – чтобы оставалось время на доработку. И даже эту доработку потом хорошо бы проверить еще где-то до Гран-при.
А выбор невелик – серия ISU Challenger сильно прохудилась в сравнении с прошлым сезоном.
Так было год назад:
Бергамо ➡️ Монреаль ➡️ Оберстдорф ➡️ Братислава ➡️ Эспоо ➡️ Будапешт ➡️ Алматы ➡️ Грац ➡️ Варшава ➡️ Сисак (Хорватия). 10 этапов, из которых 6 – до начала Гран-при.
Так в стартующем сезоне:
Бергамо ➡️ Оберстдорф ➡️ Астана ➡️ Будапешт ➡️ Варшава ➡️ Загреб. 6 этапов, из которых до начала Гран-при только 4.
Причины для каждого случая могут отличаться в мелочах: допустим, финны не стали разрываться на «бэшку» и этап Гран-при, как прошлой осенью – сохранили более престижный старт.
К тому же в этом году отменился Japan Open – турнир-вещь в себе, вне серий и даже отчасти вне правил, но притягивавший топ-фигуристов. И он тоже всегда стоял до Гран-при, давая возможность не только для заработка, но и для разогрева перед большим сезоном.
Все эти отмены/пропажи – плохой сигнал для ISU, но это, пожалуй, отдельная тема. Фигуристы в итоге вынуждены цепляться за варианты.
2. Здесь у Lombardia Trophy, стоящего в календаре первым, понятное преимущество. Почему не использовать?
На руку многим и логистика: до Милана удобно добираться фактически со всего мира, да и сам город в середине сентября не даст закиснуть между выходами на лед. А кто же этому не рад? Порой фигуристов забрасывает и в регионы помрачнее.
3. Ок, скажете вы, но всего через неделю после Милана стоит Оберстдорф – в чем принципиальная разница?
Возможно, это как раз ключевой момент. По информации Спортса, тот же Малинин хочет, чтобы местная публика к нему привыкала – через полтора года Милан примет Олимпиаду.
В прошлом сезоне Илья выступал в итальянских ледовых шоу, даже вписывал их в напряженный предрождественский график. Цель все та же – работа с итальянской аудиторией.
Да, 250 человек на трибуне IceLab вряд ли что-то решат глобально, но они поделятся впечатлениями со знакомыми; а для самого Ильи в эти дни возможны еще фан-встречи, фото в соцсетях, подписи, геотеги.
И если все сработает правильно, то в феврале-2026 Малинина примут в Милане как своего. На пути за главной победой в карьере мелочей нет – это стратегия. Мало ли какие разрывы будут на Играх, о чем при выставлении оценок подумают судьи, что за скандирования услышат?
И для претендентов на медали все логично: надо примеряться к Италии, светиться перед этой публикой, проверять акклиматизацию (актуально для гостей из Северной Америки или Азии).
Может, Кагияма и не хотел столкновения с Ильей так рано и на таком скромном старте. Но об участии Ильи долго не было известно, а японец при выборе турнира, видимо, рассуждал примерно так же, как и главный соперник.
Ну что, последите за Lombardia Trophy?
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри
Фото: Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis; Google/IceLab Bergamo Palaghiaccio; unsplash.com/Egor Myznik
Ну, она ведь тоже лидер мирового фигурного катания в умах некоторых.
Жду наш горячий сезон с переполненными трибунами.