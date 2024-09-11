Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Надеемся, что этот случай станет для всех сигналом к тому, что с юными спортсменами надо больше работать»

Вероника Логинова заявила, что для РУСАДА вопрос допингового дела Валиевой закрыт.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Вопрос по делу Камилы Валиевой для РУСАДА я считаю закрытым. Мы сделали ряд выводов, поскольку это был очень показательный пример, и прежде всего в части работы с юными спортсменами.

Думаю, что главный вывод, который должны для себя сделать представители спортивной общественности, следующий – РУСАДА разработало все необходимые ресурсы для работы со спортсменами всех уровней, но должна быть инициатива от федерации, от самих спортсменов и их окружения, без инициативы и желания с их стороны эффективную работу выстроить не получится.

Мы очень надеемся, что этот случай станет для всех сигналом к тому, что с юными спортсменами надо больше работать, чтобы они были внимательны, аккуратны и осознавали степень своей ответственности. Тем более если они выходят на такие крупные соревнования, как Олимпийские игры», – сказала глава РУСАДА Вероника Логинова.