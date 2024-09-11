  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Надеемся, что этот случай станет для всех сигналом к тому, что с юными спортсменами надо больше работать»
23

Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Надеемся, что этот случай станет для всех сигналом к тому, что с юными спортсменами надо больше работать»

Вероника Логинова заявила, что для РУСАДА вопрос допингового дела Валиевой закрыт.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

«Вопрос по делу Камилы Валиевой для РУСАДА я считаю закрытым. Мы сделали ряд выводов, поскольку это был очень показательный пример, и прежде всего в части работы с юными спортсменами.

Думаю, что главный вывод, который должны для себя сделать представители спортивной общественности, следующий – РУСАДА разработало все необходимые ресурсы для работы со спортсменами всех уровней, но должна быть инициатива от федерации, от самих спортсменов и их окружения, без инициативы и желания с их стороны эффективную работу выстроить не получится.

Мы очень надеемся, что этот случай станет для всех сигналом к тому, что с юными спортсменами надо больше работать, чтобы они были внимательны, аккуратны и осознавали степень своей ответственности. Тем более если они выходят на такие крупные соревнования, как Олимпийские игры», – сказала глава РУСАДА Вероника Логинова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoдопинг
logoРУСАДА
женское катание
ТАСС
logoКамила Валиева
Вероника Логинова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РУСАДА об участии Валиевой в шоу Навки: «Спортсменка советуется с нашими юристами по тем или иным вопросам»
1614 мая, 07:51
Глава РУСАДА о том, почему Валиеву не тестировали в 2024-м: «Основная задача лежит на международной федерации»
3329 апреля, 07:15
Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Этот случай должен стать уроком и посылом всем, кто начинает заниматься спортом в юном возрасте»
9624 апреля, 09:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
342 минуты назад
Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
2 минуты назад
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
38 минут назад
Татьяна Тарасова: «Мы можем гордиться тем, что без соревнований тренируемся по два раза в день. Спортсмены ставят личные рекорды на тренировках»
1258 минут назад
Ученица Протопопова: «Это святое дело, когда ты исполняешь волю любимых тобой людей, которых мы вернули на родную ленинградскую землю»
5сегодня, 12:03
Прах Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге
9сегодня, 11:33
Олег Татауров: «У Дикиджи ОРВИ. Завтра будем решать по поводу его выступления на прокатах»
21сегодня, 11:21
Татьяна Тарасова: «Я буквально поражена датой церемонии прощания с Белоусовой и Протопоповым. Хотела ее посетить»
17сегодня, 09:57
Вайцеховская о прощании с Белоусовой и Протопоповым: «Церемонию решено провести в день, когда в городе заведомо не окажется никого из фигурнокатательной публики»
73сегодня, 07:15
Мозалев об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Подобные прокаты со зрителями – это очень непривычно»
21вчера, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
88 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
58 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
156 сентября, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
16 сентября, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
36 сентября, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
46 сентября, 12:14
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
15 сентября, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
25 сентября, 14:42