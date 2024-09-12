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Светлана Журова: «Дело против Валиевой было сфабриковано от и до, созданы все условия, чтобы она получила самое строгое наказание»

Светлана Журова заявила о политическом заказе в деле фигуристки Камилы Валиевой.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

«У меня нет сомнений, что это был политический заказ. Буквально недавно все слышали про случай с теннисистом (Янником Синнером), где тоже присутствовала микродоза, но его оправдали.

Меня многие спрашивали, почему в его случае было принято такое решение: чаще всего спортсмен может объяснить, откуда у него в пробе взялась микродоза. В таком случае комиссия находит аргументы, чтобы доказывать невиновность спортсмена и неумышленное попадание запрещенных веществ в организм.

В случае с Камилой – 100% был политический заказ. Он был исполнен спланированно, они специально притормозили публикацию результатов до начала Олимпиады. Ведь тогда бы Камилу отстранили раньше, а мы бы поставили другого спортсмена, выиграли медаль. Не было бы всех скандалов, и Камилу в итоге оправдали бы.

Сейчас все суды прошли, а Камилу жестко наказали на срок, как будто она принимала анаболики, причем повторно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

«Меня не удивляют публикации таких фактов. Дело против Валиевой было целиком сфабриковано от и до, созданы все условия, чтобы она получила самое строгое наказание. Думаю, что Камила могла бы проанализировать возможность подачи иска после таких публикаций», – цитирует Журову ТАСС.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
logoдопинг
logoСветлана Журова
logoWADA
logoCAS
logoОлимпиада-2022
женское катание
Марcьяль Сожи
logoКамила Валиева
logoЯнник Синнер
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