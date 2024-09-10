Владислав Дикиджи: «Я приболел. Выступлю ли на прокатах в Санкт-Петербурге? Если выздоровею в ближайшие дни, то выступлю»

Владислав Дикиджи ответил на вопрос, выступит ли на контрольных прокатах.

Фигурист пропустит закрытые прокаты сборной России, которые пройдут с 10 по 12 сентября в Новогорске. Открытые прокаты состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Я приболел. Выступлю ли на прокатах в Санкт-Петербурге? Если выздоровею в ближайшие дни, то выступлю, а так не знаю пока, по самочувствию», – сказал Дикиджи.

«Влад простудился, у него вчера была температура 39 градусов.

Решение по прокатам в Санкт‑Петербурге мы не приняли. Об этом пока не идет речи. Если Влад выздоровеет и успеет подготовиться, то будем выступать», – цитирует «Матч ТВ» тренера Дикиджи Олега Татаурова.