Владислав Дикиджи: «Я приболел. Выступлю ли на прокатах в Санкт-Петербурге? Если выздоровею в ближайшие дни, то выступлю»
Владислав Дикиджи ответил на вопрос, выступит ли на контрольных прокатах.
Фигурист пропустит закрытые прокаты сборной России, которые пройдут с 10 по 12 сентября в Новогорске. Открытые прокаты состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
«Я приболел. Выступлю ли на прокатах в Санкт-Петербурге? Если выздоровею в ближайшие дни, то выступлю, а так не знаю пока, по самочувствию», – сказал Дикиджи.
«Влад простудился, у него вчера была температура 39 градусов.
Решение по прокатам в Санкт‑Петербурге мы не приняли. Об этом пока не идет речи. Если Влад выздоровеет и успеет подготовиться, то будем выступать», – цитирует «Матч ТВ» тренера Дикиджи Олега Татаурова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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