Татауров о болезни Дикиджи: «На данный момент даже не можем сказать, какой у него диагноз. Ждем консультации врачей»
Тренер Олег Татауров рассказал, что диагноз Владислава Дикиджи пока неизвестен.
Фигурист пропустит закрытые прокаты сборной России, которые пройдут с 10 по 12 сентября в Новогорске. Открытые прокаты состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
«Вчера у Влада была температура 39. До сих пор не пришел врач, которого вызвали вчера. Поэтому на данный момент даже не можем сказать, какой у него диагноз. Ждем консультации врачей и уже потом будем смотреть по состоянию его здоровья», – сказал Татауров.
Также он заявил, что считает четверной аксель бесполезным элементом.
«Для меня четверной аксель в этом сезоне не очень важен. Он тренируется иногда и то по желанию Влада. Для меня на данный момент это пока бесполезный элемент, так что для меня это скорее как хобби», – добавил тренер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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