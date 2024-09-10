Татауров о болезни Дикиджи: «На данный момент даже не можем сказать, какой у него диагноз. Ждем консультации врачей»

Тренер Олег Татауров рассказал, что диагноз Владислава Дикиджи пока неизвестен.

Фигурист пропустит закрытые прокаты сборной России, которые пройдут с 10 по 12 сентября в Новогорске. Открытые прокаты состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Вчера у Влада была температура 39. До сих пор не пришел врач, которого вызвали вчера. Поэтому на данный момент даже не можем сказать, какой у него диагноз. Ждем консультации врачей и уже потом будем смотреть по состоянию его здоровья», – сказал Татауров .

Также он заявил, что считает четверной аксель бесполезным элементом.

«Для меня четверной аксель в этом сезоне не очень важен. Он тренируется иногда и то по желанию Влада . Для меня на данный момент это пока бесполезный элемент, так что для меня это скорее как хобби», – добавил тренер.