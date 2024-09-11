Олег Татауров: «У Дикиджи ОРВИ. Завтра будем решать по поводу его выступления на прокатах»

Тренер Владислава Дикиджи высказался об участии фигуриста в контрольных прокатах.

«Врач вчера выписал Владиславу справку — у него ОРВИ. Под вечер у него подскочила температура, сейчас ее уже нет, но остался кашель.

Думаю, завтра будем решать по поводу его выступления на прокатах», — сказал Олег Татауров.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.