Олег Татауров: «У Дикиджи не спадает температура – 37,5 градуса. До жеребьевки дадим ответ по поводу участия в контрольных прокатах»
Тренер Дикиджи рассказал, что у фигуриста держится повышенная температура.
Владислав Дикиджи пропустил закрытые предсезонные прокаты сборной России в Новогорске из-за болезни. Открытые прокаты пройдут 14-15 сентября.
«На данный момент у Владислава держится температура, она не спадает – 37,5 градуса. До определенного времени сегодня мы дадим ответ по поводу участия, до жеребьевки», – сказал Олег Татауров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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