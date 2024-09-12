Олег Татауров: «У Дикиджи не спадает температура – 37,5 градуса. До жеребьевки дадим ответ по поводу участия в контрольных прокатах»

Тренер Дикиджи рассказал, что у фигуриста держится повышенная температура.

Владислав Дикиджи пропустил закрытые предсезонные прокаты сборной России в Новогорске из-за болезни. Открытые прокаты пройдут 14-15 сентября.

«На данный момент у Владислава держится температура, она не спадает – 37,5 градуса. До определенного времени сегодня мы дадим ответ по поводу участия, до жеребьевки», – сказал Олег Татауров.