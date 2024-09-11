Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Такаги, Окада, Кархунен, Ши выступят с короткими программами
12 сентября на юниорском Гран-при в Бангкоке девушки покажут короткие программы.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Бангкок, Таиланд
Девушки
Короткая программа
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
2. Яна Горчичкова (Чехия)
5. Хетти Ши (Канада)
Вторая разминка
7. Йо Такаги (Япония)
8. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд)
10. Чжи А Син (Южная Корея)
Третья разминка
11. Ю На Ен (Южная Корея)
Пятая разминка
23. Ван Ихань (Китай)
25. Логан Хигасе-Чен (США)
27. Мэи Окада (Япония)
Шестая разминка
28. Хана Бат (Австралия)
32. Ида Кархунен (Финляндия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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