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Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Такаги, Окада, Кархунен, Ши выступят с короткими программами

12 сентября на юниорском Гран-при в Бангкоке девушки покажут короткие программы.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Бангкок, Таиланд

Девушки

Короткая программа

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

2. Яна Горчичкова (Чехия)

5. Хетти Ши (Канада)

Вторая разминка

7. Йо Такаги (Япония)

8. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд)

10. Чжи А Син (Южная Корея)

Третья разминка

11. Ю На Ен (Южная Корея)

Пятая разминка

23. Ван Ихань (Китай)

25. Логан Хигасе-Чен (США)

27. Мэи Окада (Япония)

Шестая разминка

28. Хана Бат (Австралия)

32. Ида Кархунен (Финляндия)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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женское катание
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сборная Австралии
Чжи А Син
Пхаттаратида Канешиге
сборная Таиланда
Йо Такаги
Хетти Ши
Ида Кархунен
Яна Горчичкова
Мэи Окада
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