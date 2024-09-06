Гран-при среди юниоров. Вада, Уэзоно, Гладки, Джуманиязова, Ю Чжэ Ким, Джозефин Ли покажут произвольные программы

7 сентября фигуристки покажут произвольные программы на этапе юниорского Гран-при

После короткой лидирует Каоруко Вада из Японии.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Девушки

Произвольная программа

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Пятая разминка

21. Барбора Тыкалова (Чехия)

22. Флора Мари Шаллер (Австраия)

23. Элизабет Дибберн (Швейцария)

24. Венла Синисало (Финляндия)

25. Софи Эрхардт (Германия)

26. Энджел Делевак (Нидерланды)

Шестая разминка

27. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)

28. Ноэль Штрели (Польша)

29. Яна Горчичкова (Чехия)

30. Лян Ха Рин (Южная Корея)

31. Сарина Йоос (Италия)

32. Джозефин Ли (США)

Седьмая разминка

33. Алиса Ленгелова (Словакия)

34. Полина Джуманиязова (Венгрия)

35. Ю Чжэ Ким (Южная Корея)

36. Стефания Гладки (Франция)

37. Рена Уэзоно (Япония)

38. Каоруко Вада (Япония)

После короткой программы

1. Каоруко Вада (Япония) – 67,21

2. Рена Уэзоно (Япония) – 64,41

3. Стефания Гладки (Франция) – 61,45

4. Ю Чжэ Ким (Южная Корея) – 61,20

5. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 60,45

6. Алиса Ленгелова (Словакия) – 59,29

7. Джозефин Ли (США) – 57,65

8. Сарина Йоос (Италия) – 55,41

9. Лян Ха Рин (Южная Корея) – 53,59

10. Яна Горчичкова (Чехия) – 53,58

11. Ноэль Штрели (Польша) – 53,17

12. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 49,48

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве