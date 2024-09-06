Гран-при среди юниоров. Вада, Уэзоно, Гладки, Джуманиязова, Ю Чжэ Ким, Джозефин Ли покажут произвольные программы
После короткой лидирует Каоруко Вада из Японии.
2-й этап
Острава, Чехия
Девушки
Произвольная программа
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Пятая разминка
21. Барбора Тыкалова (Чехия)
22. Флора Мари Шаллер (Австраия)
23. Элизабет Дибберн (Швейцария)
24. Венла Синисало (Финляндия)
25. Софи Эрхардт (Германия)
26. Энджел Делевак (Нидерланды)
Шестая разминка
27. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)
28. Ноэль Штрели (Польша)
29. Яна Горчичкова (Чехия)
30. Лян Ха Рин (Южная Корея)
31. Сарина Йоос (Италия)
32. Джозефин Ли (США)
Седьмая разминка
33. Алиса Ленгелова (Словакия)
34. Полина Джуманиязова (Венгрия)
35. Ю Чжэ Ким (Южная Корея)
36. Стефания Гладки (Франция)
37. Рена Уэзоно (Япония)
38. Каоруко Вада (Япония)
После короткой программы
1. Каоруко Вада (Япония) – 67,21
2. Рена Уэзоно (Япония) – 64,41
3. Стефания Гладки (Франция) – 61,45
4. Ю Чжэ Ким (Южная Корея) – 61,20
5. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 60,45
6. Алиса Ленгелова (Словакия) – 59,29
7. Джозефин Ли (США) – 57,65
8. Сарина Йоос (Италия) – 55,41
9. Лян Ха Рин (Южная Корея) – 53,59
10. Яна Горчичкова (Чехия) – 53,58
11. Ноэль Штрели (Польша) – 53,17
12. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 49,48
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий