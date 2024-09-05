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Гран-при среди юниоров. Уэзоно, Ю Чжэ Ким, Джуманиязова, Гладки, Йоос покажут короткие программы

5 сентября на юниорском Гран-при в Остраве девушки покажут короткие программы

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Девушки

Короткая программа

Начало – 18:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

5. Джозефин Ли (США)

Вторая разминка

7. Рена Уэзоно (Япония)

9. Каоруко Вада (Япония)

Третья разминка

13. Стефания Гладки (Франция)

Четвертая разминка

18. Лян Ха Рин (Южная Корея)

19. Сарина Йоос (Италия)

Шестая разминка

27. Яна Горчичкова (Чехия)

28. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)

29. Полина Джуманиязова (Венгрия)

Седьмая разминка

36. Ю Чжэ Ким (Южная Корея)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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женское катание
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Эстонии
Джозефин Ли
Ю Чжэ Ким
Мария Элийсе Кальювере
Сарина Йоос
Полина Джуманиязова
Стефания Гладки
Рена Уэзоно
Яна Горчичкова
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