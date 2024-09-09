Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
С 12 по 14 сентября в Бангкоке пройдет третий этап Гран-при среди юниоров
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Бангкок, Таиланд
12 сентября, четверг
Девушки, короткая программа
10:00
Юноши, короткая программа
15:00
13 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
10:30
Девушки, произвольная программа
13:10
14 сентября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
8:00
Юноши, произвольная программа
10:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале Skating ISU.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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