Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

С 12 по 14 сентября в Бангкоке пройдет третий этап Гран-при среди юниоров

Гран-при среди юниоров 3-й этап Бангкок, Таиланд 12 сентября, четверг Девушки, короткая программа 10:00 Юноши, короткая программа 15:00 13 сентября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 10:30 Девушки, произвольная программа 13:10 14 сентября, суббота Танцы на льду, произвольный танец 8:00 Юноши, произвольная программа 10:45 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале Skating ISU.