Трусова о самом запоминающемся моменте свадьбы: «На выездной регистрации. Когда выходила, это было очень атмосферно и душевно»
Игнатова (в девичестве – Трусова) выступит на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
– Все ли прыжки восстановила?
– Ну нет, конечно. Из четверных я прыгаю только лутц. Посмотрим, получится – не получится.
– Самый яркий момент свадьбы?
– Наверное, уже на выездной регистрации. Когда выходила, конечно, это было очень атмосферно, душевно и очень запомнилось. У меня было очень большое платье, тяжелое. Ну и Макар, конечно, ждал там, стоял. Наверное, это самый запоминающийся [момент].
А самое страшное – это, конечно, в ЗАГСе. Я сначала не волновалась, а потом мы начали заходить, я начала трястись – не знаю почему, но это прямо волнительно.
– Когда поедете на Мальдивы реализовывать свадебный подарок?
– В июне. Может быть, после Нового года, там будет несколько дней, но не на Мальдивы явно, потому что далеко лететь. Может, куда-то вырваться получится, но не факт, – сказала Игнатова.
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