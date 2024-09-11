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Трусова о самом запоминающемся моменте свадьбы: «На выездной регистрации. Когда выходила, это было очень атмосферно и душевно»

Александра Трусова ответила на вопросы о прыжках и свадьбе.

Игнатова (в девичестве – Трусова) выступит на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

– Все ли прыжки восстановила?

– Ну нет, конечно. Из четверных я прыгаю только лутц. Посмотрим, получится – не получится.

– Самый яркий момент свадьбы?

– Наверное, уже на выездной регистрации. Когда выходила, конечно, это было очень атмосферно, душевно и очень запомнилось. У меня было очень большое платье, тяжелое. Ну и Макар, конечно, ждал там, стоял. Наверное, это самый запоминающийся [момент].

А самое страшное – это, конечно, в ЗАГСе. Я сначала не волновалась, а потом мы начали заходить, я начала трястись – не знаю почему, но это прямо волнительно.

– Когда поедете на Мальдивы реализовывать свадебный подарок?

– В июне. Может быть, после Нового года, там будет несколько дней, но не на Мальдивы явно, потому что далеко лететь. Может, куда-то вырваться получится, но не факт, – сказала Игнатова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
logoсборная России
светская хроника
мужское катание
женское катание
logoМакар Игнатов
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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