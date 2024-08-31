Игнатова о публичности в отношениях: «Тишина – не для меня. Почему я не могу поделиться тем, что счастлива?»
Александра Игнатова рассказала, как относится к публичности в отношениях
17 августа Игнатова (до замужества – Трусова) вышла замуж за Макара Игнатова.
– О свадьбе вы объявили публично, лопнув шарик с датой внутри на ковровой дорожке VK Fest. Чьей это было идеей?
Макар: Мы как-то сообща решили.
Александра: Многие возмущались: «А зачем? Счастье любит тишину». Но эта тишина – не для меня. Я с 13 лет живу на виду у тысяч людей. Так почему я не могу поделиться тем, что счастлива? У нас столько классных фотографий и совместных видео!
Трусова объявила дату свадьбы на сцене: записка в лопнувшем шарике и цифры на спине
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Hello
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