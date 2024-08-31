Игнатова о публичности в отношениях: «Тишина – не для меня. Почему я не могу поделиться тем, что счастлива?»

Александра Игнатова рассказала, как относится к публичности в отношениях

17 августа Игнатова (до замужества – Трусова) вышла замуж за Макара Игнатова .

– О свадьбе вы объявили публично, лопнув шарик с датой внутри на ковровой дорожке VK Fest. Чьей это было идеей?

Макар : Мы как-то сообща решили.

Александра : Многие возмущались: «А зачем? Счастье любит тишину». Но эта тишина – не для меня. Я с 13 лет живу на виду у тысяч людей. Так почему я не могу поделиться тем, что счастлива? У нас столько классных фотографий и совместных видео!

Трусова объявила дату свадьбы на сцене: записка в лопнувшем шарике и цифры на спине