Глава РУСАДА о том, почему Валиеву не тестировали в 2024-м: «Основная задача лежит на международной федерации»

Теги сборная России допинг РУСАДА ТАСС Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

В РУСАДА объяснили, почему не проверяли Камилу Валиеву на допинг с начала года.

«Она (Валиева) входит в международный пул тестирования. Соответственно, основная задача по тестированию спортсменов международного уровня, которые находятся в международных пулах, лежит, конечно, на международной федерации.

В этом году тестирование данной спортсменки РУСАДА (Российское антидопингового агентство) не организовывало», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова, отвечая на вопрос о том, сколько раз ее организация проверяла фигуристку на допинг в 2024 году.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за допинг. Срок наказания отсчитывается от 25 декабря 2021-го.

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9 комментариев
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А можно ещё проще отмазаться:
Ответственность полностью лежит на производителях триметазидина, если бы не они, мы бы ух!
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Да можно и не тратить деньги на эти тестирования. Валиева не вернётся. Она даже находясь в обойме не смогла за два сезона выиграть ни одного ГС, а уж после двухлетнего простоя... и технически не сможет, и мотивации никакой не будет. Тем более ей и так обеспечили все возможности зарабатывать даже с допинговым пятном на репутации
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Им конечно виднее, и есть свои правила, но так пристально отслеживать её сегодняшние тестирования...Она даже на шоу катать не может, уже вся в медиа. Не думаю, что в недавних "экстрасенсах" это входило в обязательную процедуру.
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Так Камилу опять могут отстранить ещё на 4 года, если выяснится что она должна была сдать пробы...
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