Глава РУСАДА о том, почему Валиеву не тестировали в 2024-м: «Основная задача лежит на международной федерации»

В РУСАДА объяснили, почему не проверяли Камилу Валиеву на допинг с начала года.

«Она (Валиева) входит в международный пул тестирования. Соответственно, основная задача по тестированию спортсменов международного уровня, которые находятся в международных пулах, лежит, конечно, на международной федерации.

В этом году тестирование данной спортсменки РУСАДА (Российское антидопингового агентство) не организовывало», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова, отвечая на вопрос о том, сколько раз ее организация проверяла фигуристку на допинг в 2024 году.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за допинг. Срок наказания отсчитывается от 25 декабря 2021-го.

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