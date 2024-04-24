Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Этот случай должен стать уроком и посылом всем, кто начинает заниматься спортом в юном возрасте»

Глава РУСАДА заявила, что дело Валиевой должно стать уроком для юных спортсменов.

– Три месяца назад Спортивный арбитражный суд вынес решение о четырехлетней дисквалификации фигуристки . Как вы думаете, будет ли продолжаться расследование причастности персонала спортсменки к нарушению ей антидопинговых правил?

– Изучение последствий этого резонансного дела продолжается и сейчас. Я же хочу сказать, что мы очень строго следим за тем, чтобы отстраненные спортсмены соблюдали условия нахождения в дисквалификации. И это дело точно так же находится под нашим вниманием, и мы следим за тем, что происходит.

Спортсменка, я думаю, делает совершенно правильный шаг, обращаясь за консультацией к нам. Мы находимся в диалоге по вопросу, что в период дисквалификации допускается делать, а что нет. Это пример абсолютно адекватного взаимодействия между Российским антидопинговым агентством и спортсменкой.

Теперь что касается расследования, которое обязательно должно было проводиться в отношении персонала, если спортсмен несовершеннолетний. Мы расследование провели, но, опять же повторюсь, нам хотелось бы обладать большим количеством компетенций и возможностей, как, например, у правоохранительных органов. Мы все отработали и направили свое заключение о том, что нами не выявлена причастность третьих лиц к данному нарушению.

Но тем не менее, если вдруг сейчас мы получим какую-то информацию, которая поможет нам разобраться, почему же нарушение произошло, то, безусловно, продолжим расследование. Пока мы закрыли это дело, но я думаю, что Всемирное антидопинговое агентство может также проводить дальнейшие расследования, хотя об этом у нас информации в данный момент нет.

Да, этот случай вызвал много внимания и, к сожалению, привел к таким печальным последствиям. Но он должен стать уроком и посылом всем тем, кто начинает заниматься спортом в юном возрасте. О том, что необходимо очень внимательно относиться не только к посещению уроков чистого спорта, но также очень внимательно следить за всем, что происходит вокруг тебя, – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.