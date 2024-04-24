Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Этот случай должен стать уроком и посылом всем, кто начинает заниматься спортом в юном возрасте»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА женское катание Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

Глава РУСАДА заявила, что дело Валиевой должно стать уроком для юных спортсменов.

– Три месяца назад Спортивный арбитражный суд вынес решение о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Как вы думаете, будет ли продолжаться расследование причастности персонала спортсменки к нарушению ей антидопинговых правил?

– Изучение последствий этого резонансного дела продолжается и сейчас. Я же хочу сказать, что мы очень строго следим за тем, чтобы отстраненные спортсмены соблюдали условия нахождения в дисквалификации. И это дело точно так же находится под нашим вниманием, и мы следим за тем, что происходит.

Спортсменка, я думаю, делает совершенно правильный шаг, обращаясь за консультацией к нам. Мы находимся в диалоге по вопросу, что в период дисквалификации допускается делать, а что нет. Это пример абсолютно адекватного взаимодействия между Российским антидопинговым агентством и спортсменкой.

Теперь что касается расследования, которое обязательно должно было проводиться в отношении персонала, если спортсмен несовершеннолетний. Мы расследование провели, но, опять же повторюсь, нам хотелось бы обладать большим количеством компетенций и возможностей, как, например, у правоохранительных органов. Мы все отработали и направили свое заключение о том, что нами не выявлена причастность третьих лиц к данному нарушению.

Но тем не менее, если вдруг сейчас мы получим какую-то информацию, которая поможет нам разобраться, почему же нарушение произошло, то, безусловно, продолжим расследование. Пока мы закрыли это дело, но я думаю, что Всемирное антидопинговое агентство может также проводить дальнейшие расследования, хотя об этом у нас информации в данный момент нет.

Да, этот случай вызвал много внимания и, к сожалению, привел к таким печальным последствиям. Но он должен стать уроком и посылом всем тем, кто начинает заниматься спортом в юном возрасте. О том, что необходимо очень внимательно относиться не только к посещению уроков чистого спорта, но также очень внимательно следить за всем, что происходит вокруг тебя, – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

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22 комментария
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Это точно должно быть уроком всем.
Все спортсмены и их родители должны твердо усвоить: они никому у нас в стране на фиг не нужны.
Никто не будет их защищать и бороться за их права.
Коррупция, пофигизм и вранье махрово цветут и процветают

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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Ответ Lana-shu
Вы всех правильно перечислили, только главное забыли. Где вопросы к маме? Именно родители несут ответственность до 18, тем более ее мама очень плотно ее опекает. Вы серьезно считаете, что в жизни ками в спорте что то происходило без ведома мамы?
Я с вами согласен, мама безусловно отвечает за несовершеннолетнего спортсмена. Но мама в каком-то смысле тоже отбывает наказание - ее ребенка лишили всех наград, международных спонсоров, участия в ледовых шоу и прочих способах монетизации карьеры (оставим за скобками участие Валиевой в госпропаганде). Если вспомнить, сколько надежд она возлагала на Валиеву и как пиарила #ангелароссии и будущую двукратную олимпийскую чемпионку, то в итоге она осталась у разбитого корыта, без титулов, с испорченной репутацией дочери. А вот перечисленные мной люди вообще никакой ответственности не понесли.
+4
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Прямо одна вода, ничего конкретного. Преступление есть. А виновных не нашли. Закрыли дело. Это, Россия, детка.
+6
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Расследование провели, причастных не выявили, спортсменку слили - краткий вывод РусАДА. Валиева свое наказание отбывает по полной программе, а как насчет тех, кто причастен к этой истории? Где ответственность врача, который назначал препараты Валиевой и почему он не в курсе, откуда в пробе взялся не только ТМЗ, но и экдистерон? Где ответственность тренера и почему Тутберидзе почти два года отмалчивалась, отказалась участвовать в судебном процессе, а в интервью Слуцкому фактически переложила всю ответственность на Валиеву? Где ответственность ФМБА, которые отвечают за препараты, принимаемые спортсменами? Учитывая кучу косяков с загрязнением на производстве, где итоги исследований препаратов Валиевой на чистоту и отсутствие примесей? Где ответственность ФФКР? На момент заселения в Олимпийскую деревню они не могли не знать об отсутствии результатов допинг-пробы Валиевой с ЧР. Кто ответит за то, что спортсменку с непроверенной допинг-пробой поставили в командник и профукали практически гарантированное золото? Где ответственность людей, отвечавших за юридическую защиту Валиевой и пригласивших команду юристов вообще без опыта ведения подобных дел? Это их вина, что спортсменке, имеющей кучу факторов, позволявших на максимально лояльное отношение CAS (возраст, отсутствие других прецедентов, чистые пробы на ЧЕ и ОИ, нестандартный препарат, не подтвержденные с первого раза результаты лабы), не просто не сделали ни одной поблажки, а впаяли максимально возможный срок
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Ответ Утренняя Аврора
Это не урок для молодых спортсменов, это урок прежде всего для тренеров и родителей. Несущих ответственность за несовершеннолетних.
урок для родителей в том смысле, что если в антидопинговых нормах написано, что спортсмен сам за себя отвечает - сам контролирует информацию в своем приложении, сам защищает себя в спортивном суде, инстанции могут в любой момент умыть руки и сказать - мы не имеем права в этом участвовать (и юридически это так и есть). то есть мама Камилы должна была и контролировать процедурные вопросы, и сама активно участвовать в организации юридической защиты, а не пускать все на самотек - потому что расхлебывать пришлось ее дочери и ей самой
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Ответ Лека-Лека
Это точно должно быть уроком всем. Все спортсмены и их родители должны твердо усвоить: они никому у нас в стране на фиг не нужны. Никто не будет их защищать и бороться за их права. Коррупция, пофигизм и вранье махрово цветут и процветают Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
абсолютно точно - их сдадут, на них наплюют и повесят всех собак при первой же возможности
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+2
Ответ RusVector
"Расследование провели, но кто виновен, не скажем!" - все что нужно знать о нашем антидопинговом агенстве и о правоохранительных органах тоже! Надеюсь, правду когда-нибудь все же узнаем!
Когда-нибудь Валиева разразится воспоминаниями, ка к Баюл или Корбут. Но нескоро и тогда, когда никакого значения это уже иметь ни для кого не будет.
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Ответ ретроградный меркурий
Расследование провели, причастных не выявили, спортсменку слили - краткий вывод РусАДА. Валиева свое наказание отбывает по полной программе, а как насчет тех, кто причастен к этой истории? Где ответственность врача, который назначал препараты Валиевой и почему он не в курсе, откуда в пробе взялся не только ТМЗ, но и экдистерон? Где ответственность тренера и почему Тутберидзе почти два года отмалчивалась, отказалась участвовать в судебном процессе, а в интервью Слуцкому фактически переложила всю ответственность на Валиеву? Где ответственность ФМБА, которые отвечают за препараты, принимаемые спортсменами? Учитывая кучу косяков с загрязнением на производстве, где итоги исследований препаратов Валиевой на чистоту и отсутствие примесей? Где ответственность ФФКР? На момент заселения в Олимпийскую деревню они не могли не знать об отсутствии результатов допинг-пробы Валиевой с ЧР. Кто ответит за то, что спортсменку с непроверенной допинг-пробой поставили в командник и профукали практически гарантированное золото? Где ответственность людей, отвечавших за юридическую защиту Валиевой и пригласивших команду юристов вообще без опыта ведения подобных дел? Это их вина, что спортсменке, имеющей кучу факторов, позволявших на максимально лояльное отношение CAS (возраст, отсутствие других прецедентов, чистые пробы на ЧЕ и ОИ, нестандартный препарат, не подтвержденные с первого раза результаты лабы), не просто не сделали ни одной поблажки, а впаяли максимально возможный срок
мы вообще ничего не услышали от важнейшей стороны этого процесса - центра спортивной медицины ФМБА, который имеет монопольное право на закупку абсолютно всех препаратов и абсолютно все назначения спортсменам государственных школ олимпийского резерва и спортсменам сборной. а ведь это наиболее вероятный канал попадания ТМЗ в организм Валиевой
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Уроком чего? Как стать «гордостью нации»?
+6
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Это не урок для молодых спортсменов, это урок прежде всего для тренеров и родителей. Несущих ответственность за несовершеннолетних.
+4
-3
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Валиеву 100% подставили с допингом в Питере или Стокгольме. По фактам:
1. Отсутствие мотива. Ками была намного сильнее всех,
2. Чистые пробы до и после,
3. Прием ТМ не имел смысла в сочетанием с разрешенными сердечными препаратами,
4. Проходной двор в зоне спортсменов в Питере,
5. Задержка и смена алгоритмов тестирования пробы в Стокгольме.
+4
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Ну, если третьи лица, по мнению РУСАДы не виновны, тогда они прямо намекают на виновность самой спортсменки! Но я им не верю, там целую шайку в окружении хотят выгородить от наказания! А может, кого и повыше!
+6
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Все сама, сама. И сама себе лекарство приписала и сама в аптеку сходила. Мы это уже поняли.
+5
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Судя по последнему абзацу, во всём виновата сама Камила (по мнению Русада), все взрослые вышли сухими из воды. Девочку просто слили, спасая свою репутацию.
Вот над этим моментом точно должны задуматься в первую очередь родители юных спортсменов.
Сейчас неуклюже задаривают Камилу плюшками, а по сути закапывает её ещё глубже, вызывая у публики неприятие к ней.
+3
-3
0
Ответ ретроградный меркурий
Расследование провели, причастных не выявили, спортсменку слили - краткий вывод РусАДА. Валиева свое наказание отбывает по полной программе, а как насчет тех, кто причастен к этой истории? Где ответственность врача, который назначал препараты Валиевой и почему он не в курсе, откуда в пробе взялся не только ТМЗ, но и экдистерон? Где ответственность тренера и почему Тутберидзе почти два года отмалчивалась, отказалась участвовать в судебном процессе, а в интервью Слуцкому фактически переложила всю ответственность на Валиеву? Где ответственность ФМБА, которые отвечают за препараты, принимаемые спортсменами? Учитывая кучу косяков с загрязнением на производстве, где итоги исследований препаратов Валиевой на чистоту и отсутствие примесей? Где ответственность ФФКР? На момент заселения в Олимпийскую деревню они не могли не знать об отсутствии результатов допинг-пробы Валиевой с ЧР. Кто ответит за то, что спортсменку с непроверенной допинг-пробой поставили в командник и профукали практически гарантированное золото? Где ответственность людей, отвечавших за юридическую защиту Валиевой и пригласивших команду юристов вообще без опыта ведения подобных дел? Это их вина, что спортсменке, имеющей кучу факторов, позволявших на максимально лояльное отношение CAS (возраст, отсутствие других прецедентов, чистые пробы на ЧЕ и ОИ, нестандартный препарат, не подтвержденные с первого раза результаты лабы), не просто не сделали ни одной поблажки, а впаяли максимально возможный срок
Вы всех правильно перечислили, только главное забыли. Где вопросы к маме? Именно родители несут ответственность до 18, тем более ее мама очень плотно ее опекает. Вы серьезно считаете, что в жизни ками в спорте что то происходило без ведома мамы?
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Ответ Железная Леди
Прежде всего никто не должен назначать спортсменам ничего, даже витамины. Это дело лечащего врача, который и несет за это ответственность. Чтоб потом спортсмен не мьг сказать: Я так много всего напринимал, что понятия не имею, откуда что взялось.
никто кроме лечащих врачей - их несколько, ей ничего и не назначал
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Ответ AAPolyansky
никто кроме лечащих врачей - их несколько, ей ничего и не назначал
Этого мы не знаем.
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Ответ Ad notam
Валиеву 100% подставили с допингом в Питере или Стокгольме. По фактам: 1. Отсутствие мотива. Ками была намного сильнее всех, 2. Чистые пробы до и после, 3. Прием ТМ не имел смысла в сочетанием с разрешенными сердечными препаратами, 4. Проходной двор в зоне спортсменов в Питере, 5. Задержка и смена алгоритмов тестирования пробы в Стокгольме.
ее подставили но только не в Питере и в Стокгольме - ее подставили скорее всего в Центре спортивной медицины ФМБА, а структура это неприкасаемая, потому была выведена из рассмотрения
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