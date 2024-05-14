Глава РУСАДА об участии Валиевой в шоу Навки: «Спортсменка советуется с нашими юристами по тем или иным вопросам»

Глава РУСАДА рассказала о консультациях с фигуристкой Камилой Валиевой.

Ранее стало известно, что Валиева выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет с 12 июня по 2 октября.

«РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) внимательно отслеживает, как спортсмены соблюдают все условия нахождения в дисквалификации. Случай с фигуристкой – не исключение. Мы находимся в контакте со спортсменкой.

Мы считаем, что это правильный пример для юных спортсменов, который говорит о том, как должно происходить взаимодействие. Спортсменка действительно советуется с РУСАДА, с нашими юристами по тем или иным вопросам.

Конкретные мероприятия, шоу или любую другую деятельность, о которой мы получаем информацию, мы не только изучаем силами наших юристов, но также обращаемся к помощи международных центров, специалисты которых дают оценку возможности спортсменов участвовать в тех или иных мероприятиях. По каждому мероприятию спортсменка получает от нас разъяснения.

Летние шоу – это не соревнования, но мы каждый раз изучаем вопрос присутствия на мероприятиях спортсменов, представителей сборных команд. Поэтому говорить о летних шоу во множественном числе мы не должны – мы должны говорить о конкретных мероприятиях», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?