Дикиджи пропустит закрытые прокаты сборной России в Новогорске из-за простуды («Матч ТВ»)

Фигурист Владислав Дикиджи не выступит на закрытых прокатах сборной России.

«Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщает, что спортсмен пропустит мероприятие из-за простуды.

Закрытые контрольные прокаты сборной России пройдут с 10 по 12 сентября в Новогорске.

Открытые прокаты состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

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