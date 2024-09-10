Дикиджи пропустит закрытые прокаты сборной России в Новогорске из-за простуды («Матч ТВ»)
Фигурист Владислав Дикиджи не выступит на закрытых прокатах сборной России.
«Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщает, что спортсмен пропустит мероприятие из-за простуды.
Закрытые контрольные прокаты сборной России пройдут с 10 по 12 сентября в Новогорске.
Открытые прокаты состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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