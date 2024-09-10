Тарасова о том, что Россия лишилась первого места в медальном зачете Сочи-2014: «Надо принимать действия в защиту наших спортсменов. Российский спорт на допинге не держится!»

Тарасова высказалась о том, что Россия лишилась первого места в зачете Сочи-2014.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Евгения Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU) по его делу о нарушении антидопинговых правил.

В 2020 году Устюгова дисквалифицировали за употребление оксандролона. Были аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.

Из-за этого мужская сборная России лишилась золота эстафеты на Олимпиаде-2014 в Сочи и первого места в медальном зачете Игр. Теперь на первой строчке располагается Норвегия.

«Прошло уже десять лет. Проверяющие были иностранцами. Получается, они не очень хорошие специалисты! С чего это они через десять лет нашли того, чего не было. С какой стати? Не понимаю, как это может быть.

После каждых соревнований есть допинг-контроль. Эти пробы берем не мы сами. Не могу понять, в чем дело! Нас совсем хотят затопить? Получается, они нас топят, а мы с удовольствием топимся.

Нам что, нечем ответить? Нам надо принимать какие-то действия в защиту наших спортсменов. Потому что российский спорт на допинге не держится!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

А кто выиграл Олимпиаду в Сочи? Под вопросом одно наше золото – оно все и решит