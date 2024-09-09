Свенсен о разбирательстве по допинг-делу Устюгова: «Честно говоря, я думал, что все решилось еще несколько лет назад»

Норвежец Эмиль Хегле Свенсен высказался о разбирательстве по допинг-делу Устюгова.

Сегодня стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Евгения Устюгова на вердикт первой инстанции по его делу о нарушении антидопинговых правил.

В 2020 году Устюгов был дисквалифицирован за употребление оксандролона. Были аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года. Из-за этого мужская сборная России лишилась золота эстафеты на Олимпиаде-2014 в Сочи, сборная Норвегии, которая в той гонке заняла четвертое место, поднялась на третью строчку.

«Это не то, как хочется получать награды, но медаль есть медаль. Еще одна. Честно говоря, я думал, что все решилось еще несколько лет назад. Раньше я не получал медали по почте. Теперь смогу это испытать», – сказал Свенсен.

«Хорошо, когда допинговые дела расследуются, но получить медаль спустя столько времени не так здорово, как получить ее вовремя, когда у тебя есть настроение.

Справедливость должна быть, во что бы то ни стало. Но я не думаю, что по этой причине будет праздничный торт.

Хотелось бы, чтобы расследования проходили быстрее, но есть как есть. Появляются новые методы, поэтому в будущем может случиться так, что такие вещи будут обнаруживаться позже. Мы должны воспринимать это как нечто позитивное», – добавил менеджер сборной Норвегии по биатлону Пер-Арне Ботнан.