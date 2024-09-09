  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Свенсен о разбирательстве по допинг-делу Устюгова: «Честно говоря, я думал, что все решилось еще несколько лет назад»
0

Свенсен о разбирательстве по допинг-делу Устюгова: «Честно говоря, я думал, что все решилось еще несколько лет назад»

Норвежец Эмиль Хегле Свенсен высказался о разбирательстве по допинг-делу Устюгова.

Сегодня стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Евгения Устюгова на вердикт первой инстанции по его делу о нарушении антидопинговых правил. 

В 2020 году Устюгов был дисквалифицирован за употребление оксандролона. Были аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года. Из-за этого мужская сборная России лишилась золота эстафеты на Олимпиаде-2014 в Сочи, сборная Норвегии, которая в той гонке заняла четвертое место, поднялась на третью строчку. 

«Это не то, как хочется получать награды, но медаль есть медаль. Еще одна. Честно говоря, я думал, что все решилось еще несколько лет назад. Раньше я не получал медали по почте. Теперь смогу это испытать», – сказал Свенсен. 

«Хорошо, когда допинговые дела расследуются, но получить медаль спустя столько времени не так здорово, как получить ее вовремя, когда у тебя есть настроение.

Справедливость должна быть, во что бы то ни стало. Но я не думаю, что по этой причине будет праздничный торт.

Хотелось бы, чтобы расследования проходили быстрее, но есть как есть. Появляются новые методы, поэтому в будущем может случиться так, что такие вещи будут обнаруживаться позже. Мы должны воспринимать это как нечто позитивное», – добавил менеджер сборной Норвегии по биатлону Пер-Арне Ботнан. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV2
logoЭмиль Хегле Свенсен
logoСочи-2014
logoсборная России
logoсборная Норвегии
logoдопинг
Пер-Арне Ботнан
logoЕвгений Устюгов
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Шипулин о Сочи-2014: «У нас официально никто не отобрал медаль. Идет разбирательство, но я все равно считаю нас олимпийскими чемпионами»
6318 февраля, 10:16
Малышко о разбирательстве по допинг-делу Устюгова: «Очень долго. Неизвестно, когда все закончится. Мы отпустили ситуацию, просто ждем»
77 февраля, 12:13
Малышко о допинг-деле Устюгова: «Я совру, если скажу, что решение для меня не принципиально, но за все эти годы глобальный смысл ушел»
629 января, 10:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сверре Ройселанн о женской сборной Германии: «Здорово, что у нас очень сильная команда B, – на будущее нам нужны молодые спортсменки»
сегодня, 15:26
Михаил Шашилов: «Наталия Шевченко – такой человек, что характер не позволяет ей пропускать старты, хотя ей предлагали»
1сегодня, 13:55
CAS отклонил апелляции по допинговым делам Слепцовой и Устюгова
14сегодня, 13:39
Виктория Сливко: «Я очень сильно болела. Болезнь выбила меня и опустила на тот уровень, когда я начинала тренироваться в мае»
2сегодня, 13:24
Анастасия Халили об этапе Кубка Содружества в Красноярске: «Довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать»
сегодня, 13:14
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске
1сегодня, 09:52
Ольга Зайцева и Ирина Слуцкая избраны депутатами Мосгордумы
95сегодня, 09:28
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
34сегодня, 06:00
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
26сегодня, 06:00
Поварницын после 4-го места в масс-старте: «Не до конца понимаю свои силы. Основной акцент мы сделаем на зиму»
1вчера, 20:46
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
4сегодня, 06:00
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
28 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59